Bundesliga heute live: Austria Wien gegen Admira Wacker im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am Dienstag startet nach fast dreimonatiger Pause wieder die österreichische Bundesliga. Im Topspiel der Qualifikationsrunde trifft um 20:30 Uhr Austria Wien auf Admira Wacker. SPOX zeigt, wie man das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

"Wir werden in jedem Spiel Favorit sein und haben die Last, zu siegen", meinte Abwehrchef Michael Madl bei viola.tv. Tormann Patrick Pentz schlägt in die selbe Kerbe. Man stehe "eigentlich unter Siegpflicht", betonte der Salzburger, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag in Favoriten verlängerte.

Bereits neun Runden sind die Veilchen unbesiegt, dennoch holte man aus den letzten sechs Spielen bemerkenswerte sechs Remis. Damit das "Unternehmen Play-off" gelingt, wollen die Wiener daher gegen Admira gleich ein Zeichen setzen.

Die Südstädter liegen hingegen nur einem Punkt vor Tabellenschlusslicht WSG Tirol, könnten aber mit einem Dreier gegen die Nachbarn aus Favoriten ebenso um das Play-off-Ticket mitspielen.

Bundesliga live: Austria Wien - Admira Mödling im TV und Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf dem Bezahlsender Sky zu sehen sein. Dort beginnt die Übertragung auf dem Kanal Sky Sport Austria 1 fünf Minuten vor Ankick um 20:25 Uhr.

FAK-FC Admira im Liveticker

Alternativ kann man das Spiel auch auf unserem LIVETICKER verfolgen.

Austria-Admira: Mögliche Aufstellungen

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Poulsen - Grünwald, Borkovic - Sax, Fitz, Sarkaria - Monschein

Ersatz: Kos - Zwierschitz, Jarjue, Martschinko, Ebner, Jeggo, Handl, Demaku, Pichler, Mester, Wimmer, Edomwonyi

Es fehlt: Prokop (Adduktoren)

Admira: Leitner - Bauer, Schösswendter, Aiwu - Pavelic, Kerschbaum, Toth, Kadlec, Lukacevic - Hoffer, Bakis

Ersatz: Haas - Scherzer, Lackner, Strauss, Kim, Hjulmand, Maier, Pusch, Pink, Saracevic

Es fehlen: Starkl (Kreuzbandriss), Vorsager (Rücken), Menig, Thoelke (beide muskuläre Probleme)

Schiedsrichter: Oliver Drachta

Bundesliga-Spielplan: Die 23. Runde

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Qualifikationsgruppe 02.06. 18.30 SV Mattersburg SCR Altach -:- 02.06. 18.30 WSG Tirol SKN St. Pölten -:- 02.06. 20.30 Austria Wien Admira Mödling -:- Meistergruppe 03.06. 18:30 LASK TSV Hartberg -:- 03.06. 18:30 Sturm Graz WAC -:- 03.06. 20:30 FC Salzburg Rapid Wien -:-

Bundesliga: Die Tabellen

