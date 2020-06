Bericht: TSV Hartberg angelt nach Innenverteidiger-Talent Luca Meisl

Luca Meisl wird dem SKN St. Pölten abhandenkommen. Doch wo landet der talentierte Innenverteidiger? Wie meinfussball.at berichtet, bemüht sich der TSV Hartberg um den 21-Jährigen.

Aktuell ist Meisl von Red Bull Salzburg an den SKN St. Pölten verliehen. Die Niederösterreicher verfügen über eine Kaufoption, diese dürfte aber wohl nur schwer zu stemmen sein.

Nun bemüht sich der TSV Hartberg um Meisl. Der wohl auch nicht zu Red Bull Salzburg zurückkehren wird.

"Ich will den nächsten Schritt gehen", sagte Meisl im Mai zur Krone. "Mir geht's im Endeffekt darum, viel zu spielen. Ich bin noch jung und will mich weiterentwickeln", so Meisl, der sich vorstellen kann, "auch ein ganz neues Kapitel" in seiner Karriere aufzuschlagen.