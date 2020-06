Bericht: RB-Salzburg-Torjäger Hee-chan Hwang vor Wechsel nach Leipzig?

Lange wurde Patson Daka als künftiger Werner-Ersatz bei RB Leipzig gehandelt, nun scheint ein anderer Mozartstädter in das Visier des deutschen Schwesterklubs geraten zu sein. Wie die Bild berichtet, soll Hee-chan Hwang der Auserwählte sein.

Demnach ist Leipzig bereit 15 Mio. Euro an die Salzburger für die Dienste des Südkoreaners zu überweisen. Bereits in der jüngsten Vergangenheit zeigten sich englische Top-Teams wie Everton oder Wolverhampton an Hwang interessiert, ein Wechsel kam zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht zu stande.

Der 24-Jährige spielte bereits leihweise in der Saison 2018/2019 in Deutschland - damals konnte Hwang den HSV letztendlich nicht von einem Kaufgeschäft überzeugen. In 20 Zweitligaspielen traf er lediglich zwei Mal, zudem plagten Verletzungen seine Spielkontinuität.