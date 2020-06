Austria-Fans protestieren gegen Geisterspiele: "Fußball ohne Fans ist nichts!"

Die Fans des FK Austria Wien haben am Rande des 1:0-Heimsiegs der Veilchen gegen die Admira gegen Geisterspiele in der österreichischen Bundesliga protestiert. Ein Transparent vor dem leeren Ostblock übermittelte am Dienstagabend ein klares Statement.

"Fußball ohne Fans ist nichts! - Ostblock für Austria Wien, gegen Geisterspiele!", stand auf diesem Transparent geschrieben. Zuschauer waren in der Generali Arena wie in allen anderen Stadien nicht erlaubt. Die Coronavirus-Pandemie macht Menschenansammlungen derzeit unmöglich.

Wie auch beim Lokalrivalen Rapid bekamen die Austria-Fans vom Verein ein Sky-Abo für den Rest der Saison geschenkt, um die Spiele der Veilchen dennoch verfolgen zu können. Drei Mal wird die Austria zudem in den kommenden Wochen vom ORF im Free-TV übertragen.

Indessen deutete Sportminister Werner Kogler bereits am Montagabend an, dass Fans in den Bundesliga-Stadien möglicherweise schon ab Juli erlaubt seien. Im September - zum möglichen Startzeitpunkt der Saison 2020/21 - sei dies auch schon im Größeren Rahmen möglich, vorausgesetzt, die Infektionszahlen lassen dies zu.

© GEPA

Bundesliga, Tabelle in der Qualifikationsgruppe

Die Austria führt die Qualifikationsgruppe an, WSG Tirol ist neues Tabellenschlusslicht.

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Austria Wien 23 6 10 7 34:36 -2 15 2. SCR Altach 23 7 4 12 35:45 -10 13 ** 3. SKN St. Pölten 23 4 8 11 26:54 -28 11 4. SV Mattersburg 23 5 4 14 27:53 -26 10 ** 5. FC Admira 23 4 7 12 22:44 -22 9 6. WSG Tirol 23 5 4 14 26:55 -29 9

** = Zurückreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)