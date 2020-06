Admira - FK Austria Wien heute live: TV-Übertragung & Livestream zur Bundesliga

Der FK Austria Wien hat am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt mit einem Sieg über WSG Tirol perfekt gemacht. Am heutigen Dienstag geht es bei der Admira (18.30 Uhr im LIVETICKER) um wichtige Punkte für das Europa-League-Playoff. SPOX erklärt, wo das Spiel im TV und Livestream übertragen wird.

Während die Austria Platz eins in der Qualifikationsgruppe absichern will, braucht Admira im Kampf gegen den Abstieg dringend Zählbares.

FC Admira - FK Austria Wien: Spielort, Anstoß, Uhrzeit

Zur siebten Runde der Qualifikationsgruppe empfängt die Admira am heutigen Dienstag, 23. Juni 2020, die Wiener Austria. Spielort ist die BSFZ-Arena in der Südstadt, der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

Bundesliga LIVE: Admira gegen Austria Wien heute im TV, Livestream

Das Spiel der Admira gegen Austria wird im Fernsehen übertragen, allerdings nicht im Free-TV. Der ORF, der sich Rechte an einzelnen Spielen der restlichen Bundesliga-Saison gesichert hat, zeigt am Dienstagabend die Konferenz in der 2. Liga.

Für die Bundesliga-Spiele vom Dienstag braucht es ein Sky-Abo. Der Bezahlsender beginnt ab 17.30 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte, um 18.30 Uhr beginnt das Match auf Sky Sport Austria 2 HD. Die Konferenz gibt es auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Über den Dienst Sky Go gibt es für Abonnenten zudem einen Livestream vom Match.

FK Austria Wien gegen Admira: Wo gibt's einen Liveticker?

Auf SPOX bieten wir wie gewohnt Liveticker zu den Spielen der Wiener Austria an. Zum Liveticker der Partie am Dienstag geht's hier.

Bundesliga, Qualifikationsrunde: Spiele vom Dienstag im Überblick

Die Austria muss zur Admira, Mattersburg reist nach Altach und WSG Tirol trifft auf St. Pölten.

Anstoß Heim Gast Di., 23.06., 18.30 Uhr FC Admira FK Austria Wien Di., 23.06., 18.30 Uhr SCR Altach SV Mattersburg Di., 23.06., 20.30 Uhr SKN St. Pölten WSG Tirol

Das waren die besten österreichischen Bundesliga-Kicker bei FIFA 2010 © GEPA 1/21 Österreichische Bundesliga-Klubs bei FIFA 2010 zocken? Wäre ziemlich kultig. Wir haben euch rausgesucht, wer damals laut EA die besten Kicker der Liga waren. Mit einigen großen Überraschungen. © GEPA 2/21 Andreas Hölzl (Sturm Graz) – Rechtes Mittelfeld/Gesamtstärke 69 © GEPA 3/21 Christian Gratzei (Sturm Graz) - Torwart/Gesamtstärke 69 © GEPA 4/21 Rubin Okotie (Austria Wien) - Stürmer/Gesamtstärke 69 © GEPA 5/21 Alexander Zickler (LASK) - Stürmer/Gesamtstärke 70 © GEPA 6/21 Ibrahim Sekagya (RB Salzburg) - Innenverteidiger/Gesamtstärke 70 © GEPA 7/21 Christoph Leitgeb (RB Salzburg) - Zentrales Mittelfeld/Gesamtstärke 70 © GEPA 8/21 Simon Cziommer (RB Salzburg) - Zentrales Mittelfeld/Gesamtstärke 71 © GEPA 9/21 Thomas Jun (Austria Wien) - Stürmer/Gesamtstärke 71 © GEPA 10/21 Szabolcs Safar (Austria Wien) - Torwart/Gesamtstärke 71 © GEPA 11/21 Sasa Ilic (RB Salzburg) - Zentrales Mittelfeld/Gesamtstärke 71 © GEPA 12/21 Helge Payer (Rapid Wien) - Torwart/Gesamtstärke 72 © GEPA 13/21 Samir Muratovic (Sturm Graz) - Zentrales Mittelfeld/Gesamtstärke 72 © GEPA 14/21 Klemen Lavric (Sturm Graz) - Stürmer/Gesamtstärke 72 © GEPA 15/21 Somen Tchoyi (RB Salzburg) – Offensives Mittelfeld/Gesamtstärke 72 © GEPA 16/21 Dusan Svento (RB Salzburg) – Linkes Mittelfeld/Gesamtstärke 72 © GEPA 17/21 Rabiu Afolabi (RB Salzburg) – Innenverteidiger/Gesamtstärke 73 © GEPA 18/21 Milenko Acimovic (Austria Wien) - Zentrales Mittelfeld/Gesamtstärke 73 © GEPA 19/21 Eddie Gustafsson (RB Salzburg) – Torwart/Gesamtstärke 73 © GEPA 20/21 Marc Janko (RB Salzburg) – Stürmer/Gesamtstärke 73 © GEPA 21/21 Steffen Hofmann (Rapid Wien) – Zentrales Mittelfeld/Gesamtstärke 75

Bundesliga: Zahlen und Fakten zu Admira gegen Austria