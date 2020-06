2. Liga heute im Free-TV! Konferenz mit SV Ried & Austria Klagenfurt im Livestream

Plötzlich ist es wieder knapp! Die SV Ried hat den Vorsprung aus der Corona-Pause fast verspielt, Austria Klagenfurt liegt nur noch zwei Punkte hinter den Oberösterreichern. SPOX erklärt, wo die Spiele vom heutigen Dienstag im Free-TV und Livestream gezeigt werden.

Acht Punkte lagen die Rieder nach 19 gespielten Runden vor ihrem ersten Verfolger. Doch dann folgten überraschende Niederlagen gegen den GAK und die Young Violets, währenddessen Austria Klagenfurt alle bisherigen vier Partien seit dem Restart gewann.

2. Liga: Begegnungen vom 24. Spieltag

Dienstag, 23.06.2020 Blau Weiß Linz - Austria Lustenau 18.30 SV Horn - SV Lafnitz 18.30 FC Dornbirn - FAC Wien 18.30 Austria Klagenfurt - GAK 18.30 FC Juniors OÖ - SV Ried 18.30 Mittwoch, 24.06.2020 Wacker Innsbruck - FC Liefering 18.15 SKU Amstetten - Kapfenberger SV 18.30 Young Violets Austria Wien - Vorwärts Steyr 18.30

2. Liga mit Ried & Klagenfurt: TV-Übertragung und Livestream

Da sich das Titelrennen in der 2. Liga immer mehr zuspitzt, zeigt der ORF am Dienstagabend beide Spiele live. In einer Konferenzschaltung von FC Juniors OÖ - SV Ried und Austria Klagenfurt - GAK 1902 werden die Matches beider Aufstiegsaspiranten im Free-TV auf ORF Sport + übertragen.

Außerdem bietet der ORF in seiner TvThek einen Livestream zur Übertragung für alle User aus Österreich an. Um 23.35 Uhr folgt auf ORF eins eine Zusammenfassung aller Zweitliga-Begegnungen vom Dienstag.

Tabelle in der 2. Liga vor den Matches am Dienstag

Ried führt zwei Punkte vor Klagenfurt und trifft auf den Tabellen-7.