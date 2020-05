SV Ried und Austria Klagenfurt gewinnen Testspiele

Das Spitzenduo von Österreichs 2. Liga hat am späten Freitagnachmittag jeweils einen Sieg in einem Testspiel eingefahren. Die SV Ried bezwang den SKU Amstetten im eigenen Stadion mit 2:0, Austria Klagenfurt feierte auf der Anlage der Red-Bull-Akademie gegen den FC Liefering einen 2:0-Erfolg. Beide Freundschaftsspiele fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Kosmas Gkezos brachte Klagenfurt, den aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga, per Kopfball nach einer Ecke früh in Führung, Oliver Markoutz stellte vor der Pause nach einem Foulelfmeter auf 2:0. "Ich hätte natürlich viel lieber in der Meisterschaft gewonnen. Nach der langen Pause war das eine runde Sache. Diesen Schwung nehmen wir mit in die nächsten Aufgaben", freute sich Klagenfurt-Coach Robert Micheu.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am kommenden Freitag nimmt die 2. Liga den Spielbetrieb nach der Corona-bedingten Pause wieder auf. Ried empfängt Lafnitz, Klagenfurt bekommt es mit Tabellenschlusslicht Kapfenberg zu tun.

Weitere Infos folgen.

SV Ried - SKU Amstetten 2:0 (1:0)

Tore:

1:0 Bajic (34.), 2:0 Oduenyi (69.)

FC Liefering - Austria Klagenfurt 0:2 (0:2)

Tore:

0:1 Gkezos (5.), 0:2 Markoutz (38./Elfmeter)

Austria Klagenfurt spielte mit (4-4-2 Raute): Pelko - Freissegger, Gkezos, Saravanja, Moreira - Rusek, Haacke, Aydin, Greil - Pecirep, Markoutz

SV Kapfenberg - SV Lafnitz

FC Dornbirn - Wacker Innsbruck 2:3 (1:1)

Wacker Innsbruck spielte mit:

1. Halbzeit: Eckmayr - Hupfauf, Meusburger, Behounek, Köchl - Taferner, Satin, Galle - Mandl, Zaizen, Faleye

Eckmayr - Hupfauf, Meusburger, Behounek, Köchl - Taferner, Satin, Galle - Mandl, Zaizen, Faleye 2. Halbzeit: Stemmer - Joppich, Kopp, Behounek, Kofler - Satin, Conte, Martic - Gründler, Ibrisimovic, Kusej

Tabelle in der 2. Liga