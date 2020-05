ORF bessert Bundesliga-Sendepläne nach: SK Sturm nun mindestens zwei Mal im Free-TV

21/21

Charles Amoah (3,9 Millionen Euro): Weil der Stürmer in St. Gallen alles kurz und klein schoss, schlug Kartnig zu. Das Problem: Amoahs Form fiel in den Keller & sein Knie machte Riesenprobleme. Arbeitet heute in der Puntigamer-Fabrik in Graz.