ÖFB-Cup-Finale noch im Mai? "Es wäre ein Traum"

Der ÖFB hat stets betont, dass das Finale des ÖFB-Cups das erste Spiel nach der Corona-Unterbrechung sein soll. Nach der Bundesliga-Hauptversammlung wird vermehrt spekuliert, wann das Endspiel zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau stattfinden könnte. Ein Termin Ende Mai scheint möglich.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Klubs nächstes Wochenende in das Mannschaftstraining einsteigen können", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer nach der Sitzung am Donnerstag.

Damit wäre ein erster Schritt getan, um die Bundesliga-Saison bis Ende Juli beenden zu können. Mit einer Vorlaufzeit von zwei Wochen wäre das Pfingstwochenende ein möglicher Termin für das Cup-Finale, das frühestens am Freitag, 29. Mai, spätestens jedoch am Mittwoch, 3. Juni stattfinden soll. Die Liga könnte am darauf folgenden Wochenende starten.

"Es wäre natürlich ein Traum, wenn wir rund um Pfingsten dieses Spiel veranstalten könnten", wird ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold von der Krone zitiert. "Die ganze Fußball-Welt würde nach Österreich schauen, wo das erste Cupfinale nach der Corona-Pause gespielt werden würde."

Die Saison 2020/2021 soll verspätet erst im September beginnen. Klarheit soll die kommende Woche bringen, wo weitere Gespräche zwischen der Bundesliga und der Regierung stattfinden. Fest steht, dass der Modus beibehalten wird und auch in der nächsten Saison nur zwölf Teams in der Bundesliga spielen.

Kult pur! Die letzten 21 Torschützenkönige der österreichischen Bundesliga © GEPA 1/23 Die aktuelle Bundesliga-Saison liegt auf Eis. In der Torschützenliste ist Shon Weissman mit 22 Toren (5 Treffer Vorsprung auf Daka) in der Pole-Position für die Torjägerkrone. SPOX zeigt die letzten 21 Torschützenkönige. Mit viel Bundesliga-Kult. © GEPA 2/23 1998/99: Eduard Glieder (Casino Salzburg - 34 Spiele, 22 Tore): Einer der konstantesten Torjäger im heimischen Fußball. Setzte sich in dieser Saison deutlich gegen Haas, Mayrleb, Vastic und Reinmayr durch. © GEPA 3/23 1999/00: Ivica Vastic (Sturm Graz - 35 Spiele, 32 Tore): Spielte in Osims Meistermannschaft eine magische Saison, auf Rang zwei der Torschützenliste landete Austrias Mayrleb mit satten elf Toren weniger. © GEPA 4/23 2000/01: Radoslaw Gilewicz (FC Tirol - 31 Spiele, 22 Tore): Nach Sturms Hochphase folgte die Dominanz des FC Tirol. Gesicht des österreichischen Meisters war der Pole Gilewicz, der insgesamt 99 Bundesliga-Tore erzielen sollte. © GEPA 5/23 2001/02: Ronald Brunmayr (GAK - 31 Spiele, 27 Tore): Eine fantastische Saison lieferte Brunmayr für Werner Gregoritschs GAK ab. Die Rotjacken wurden in dieser Spielzeit Dritter. © GEPA 6/23 2002/03: Axel Lawaree (SW Bregenz - 34 Spiele, 21 Tore): Dass Axel Lawaree mit dem Vorletzten SW Bregenz die Torjägerkrone holen konnte, darf als Sensation gewertet werden. Der Zweitplatzierte Glieder traf fünfmal weniger. © GEPA 7/23 2003/04: Roland Kollmann (GAK - 32 Spiele, 27 Tore): Die Saison 03/04 hatte einige legendäre Stürmer. Kollmann setzte sich gegen Rushfeld, Mayrleb, Linz und Gilewicz durch. © GEPA 8/23 2004/05: Christian Mayrleb (SV Pasching - 34 Spiele, 21 Tore): Mayrleb war eine große Konstante in den Torjägerlisten vieler Jahre. Setzte sich knapp gegen Rushfeld durch, auf Rang drei landete GAK-Kreativspieler Mario Bazina. © GEPA 9/23 2005/2006: Sanel Kuljic (SV Ried – 34 Spiele, 15 Tore) und Roland Linz (Austria Wien – 31 Spiele, 15 Tore): Eine eher torarme Saison. Hinter dem Torschützen-König-Duo Linz/Kuljic lauerte schon Mattersburgs Michi Mörz mit "nur" elf Toren. © GEPA 10/23 2006/07: Alexander Zickler (Red Bull Salzburg - 29 Spiele, 22 Tore): Der Deutsche heuerte vom FC Bayern an und wurde prompt vor Altachs Leonardo Torschützenkönig. © GEPA 11/23 2007/08: Alexander Zickler (Red Bull Salzburg - 29 Spiele, 16 Tore): In der Saison darauf konnte der DFB-Spieler sein Kunststück wiederholen, diesmal vor Mario Haas und Ivica Vastic (damals beim LASK). © GEPA 12/23 2008/09: Marc Janko (Red Bull Salzburg - 34 Spiele, 39 Tore): Red Bull Salzburgs Janko lieferte mit 39 Toren eine Monstersaison der Extraklasse und verwies Hoffer (27 Tore) und Maierhofer (23 Tore) auf die Plätze. © GEPA 13/23 2009/10: Steffen Hofmann (Rapid Wien - 36 Spiele, 20 Tore): Die Rapid-Legende holte 2009/2010 als Mittelfeldspieler die Torjägerkrone. Fette 17 Torvorlagen inklusive. © GEPA 14/23 2010/2011: Roland Linz (FK Austria Wien - 36 Spiele, 21 Tore): Meister wurde in dieser Saison sensationell der SK Sturm. Top-Torschütze wurde mit 21 Toren aber Austria-Stürmer Roland Linz. Vor Roman Kienast (19), Roman Wallner (18) und Hamdi Salihi (18). © GEPA 15/23 2011/12: Jakob Jantscher (Red Bull Salzburg – 27 Spiele, 14 Tore) und Stefan Maierhofer (Salzburg – 29 Spiele, 14 Tore): Im Jahr darauf holte der nächste Mittelfeldspieler die Torjägerkrone. Jantscher teilte sich den Titel mit Mitspieler Maierhofer. © GEPA 16/23 2012/13: Philipp Hosiner (Austria Wien - 36 Spiele, 32 Tore): Hosiner schoss die Veilchen 12/13 mit magischen 32 Toren zum Meistertitel. Fünf seiner Treffer erzielte Hosiner für die Admira. © GEPA 17/23 2013/14: Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg - 28 Spiele, 31 Tore): Es folgten die Jahre des Jonatan Soriano. Der Spanier erzielte 13/14 mehr Tore als er Spiele absolvierte. © GEPA 18/23 2014/15: Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg - 32 Spiele, 31 Tore): Auch in den folgenden beiden Jahren war Soriano nicht zu stoppen. © GEPA 19/23 2015/16: Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg - 27 Spiele, 21 Tore): Einmal belohnte sich der Katalane noch mit der Torjägerkrone, anschließend verabschiedete sich Soriano zu BJ Sinobo Guoan nach China. Kickt heute beim FC Girona in Spaniens zweiter Liga. © GEPA 20/23 2016/17: Larry Kayode (Austria Wien - 33 Spiele, 17 Tore): In der Saison 16/17 durfte wieder ein Nicht-Salzburger jubeln – Larry Kayode holte die Torjägerkanone vor Deni Alar (Sturm/16 Tore) und Hee-chan Hwang (Salzburg/12 Tore). © GEPA 21/23 2017/2018: Munas Dabbur (Red Bull Salzburg – 32 Spiele, 22 Tore): In der Saison darauf ging Salzburgs Dabbur endlich der Knopf auf – der Israeli setzte sich gegen Sturms Alar (20 Tore) durch. © GEPA 22/23 2018/2019: Munas Dabbur (Red Bull Salzburg – 29 Spiele, 20 Tore): Auch in der abgelaufenen Saison wurde Dabbur vor LASK-Zangler Joao Victor Torschützenkönig. Wechselte anschließend zum FC Sevilla, heute in Hoffenheim. © GEPA 23/23 2019/2020: Sollte die Saison fertiggespielt werden, hat Shon Weissman (WAC) gute Karten. Mit 22 Treffern liegt der Israeli vor Daka (17) und dem abgewanderten Haaland (16).

