LASK-Pressekonferenz im Liveticker: Valerien Ismael, Siegmund Gruber, Jürgen Werner zu Video-Gate

Der LASK hat am Freitag eine kurz anberaumte Pressekonferenz verkündet. Um 15 Uhr nehmen Präsident Siegmund Gruber, Vizepräsident Jürgen Werner und Cheftrainer Valérien Ismaël zur Video-Causa Stellung. Dabei geht es um die Vorwürfe, der LASK habe verbotenerweise Mannschaftstrainings durchgeführt. SPOX begleitet die PK in diesem Artikel im Liveticker.

LASK-Pressekonferenz im LIVETICKER

15.12 Uhr: Siegmund Gruber: "Jürgen hat mir seinen Rücktritt angeboten. Den nehme ich nicht an, er ist für mich wie Valerien sakrosankt."

15.10 Uhr: Ismael: "Wir werden alle Fragen beantworten. Wir haben aber auch selber Fragen."

15.09 Uhr: Valerien Ismael: "Ich möchte mich entschuldigen. Im Vordergrund stand die Gesundheit der Spieler. Wir haben niemanden gefährdet. Wir haben uns an die Regeln gehalten. Es geht um vier Trainingseinheiten, in denen wir Reize und Impulse setzen wollten. Im Nachhinein ist klar: Es war ein Fehler. Wir wollten uns keinen Vorsprung verschaffen. Wir stehen für unsere Fehler gerade und entschuldigen uns bei allen Leuten, die wir enttäuscht haben."

15.07 Uhr: Werners Schlusswort: "Wir tragen die Verantwortung. Es war ein Fehler, dazu müssen wir stehen."

15.06 Uhr: Werner entschuldigt sich: "Die gesamte Trainergilde ist auf mich zugekommen. Wenn wir so weitertrainieren, können wir in zwei Wochen nicht spielen, so das Credo. Darauf fragte er mich, ob wir ein schärferes Training machen können. Das war ein Blödsinn, ein großer Fehler unsererseits und ich möchte mich dafür aufrichtig bei allen anderen elf Vereinen, bei den Sponsoren und der Öffentlichkeit entschuldigen. Wir wollten uns nicht einen Vorteil verschaffen, sondern auf die Gesundheit der Spieler schauen. Man kann uns überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Spieler wurden getestet und haben alle Hygienemaßnahmen eingehalten. Durch die Euphorie haben wir versucht, die Spieler fit zu machen. Der Pfeil ist abgeschossen, es war ein Blödsinn. Wir werden zur Aufklärung beitragen."

15.03 Uhr: Werner: "Wir haben beim Trainingsauftakt die stringentesten Maßnahmen gesetzt, die man setzen kann. Die Spieler waschen die Wäsche daheim, haben Slot-Times in unserem Gym vergeben. Wir haben Essen verpackt. Das Wichtigster: Wir haben PCR-Tests täglich durchgeführt. Seit 20. April gab es keinen einzigen positiven Fall."

15.02 Uhr: Jürgen Werner: "Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich war ein Verfechter davon, nicht weiterzuspielen. Im Mai erreichen wir aus meiner Sicht den Höhepunkt. Das ist zum Glück nicht eingetreten."

15.00 Uhr: Die PK beginnt!

LASK: Pressekonferenz im Livestream

14.50 Uhr: Die Spannung steigt - in gut zehn Minuten soll es losgehen! Wie reagieren die Verantwortlichen der Linzer auf die Video-Causa?

14.10 Uhr: Inzwischen wurde auch ein Video bekannt, das zwei Rapid-Kicker bei einer körperlichen Auseinandersetzung zeigt. Dies soll schon am Donnerstag passiert sein - zu einem Zeitpunkt, an dem Körperkontakt im Training noch nicht erlaubt war.

14.05 Uhr: Sport-Austria-Präsident Hans Niessl zur LASK-Causa: "Wir haben immer wieder unseren Vereinen gedankt, dass sie sich an die Maßnahmen der Bundesregierung gehalten haben. Gestern hat es einen Vorfall gegeben, der zu untersuchen ist. Ich bedaure das auch deswegen, weil gerade der Fußball eine wichtige Vorreiterrolle für alle Ballsportarten hat. Deswegen bin ich der Meinung, dass man hier ganz gezielt vorgehen und aufklären muss."

14.00 Uhr: Bei einer Pressekonferenz reagierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober auf das Vergehen des LASK: "Das ist ein schweres Foul, das möglicherweise passiert ist. Es wird dieses Modell, das wir miteinander paktiert haben, nicht gefährden", betonte Anschober.

13.50 Uhr: "Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, kann ich nur davon ausgehen, dass es zumindest zu einem Punkteabzug kommt. Eine Sanktion, die nur eine Ermahnung oder eine Geldstrafe nach sich zieht, halte ich für nicht adäquat", sagt Sportjurist Wolfgang Rebernig gegenüber der APA. Mit einem Wettbewerbsausschluss oder Zwangsabstieg rechnet Rebernig nicht. Das alles ist freilich nur Spekulation, ein Urteil wird in der kommenden Woche erwartet.

Vor Beginn: Um 12.49 Uhr schickte der LASK eine Einladung zu einer Pressekonferenz aus, die etwas mehr als zwei Stunden später stattfinden soll. Dabei wird die Vereinsführung über jene Causa sprechen, die am Donnerstag für heftige Diskusstionen gesorgt hat. Auf der Facebook-Seite der Athletiker soll es einen Livestream zum Pressegespräch geben.

Trainings-Gate beim LASK: Reaktionen zum Video der Linzer © GEPA 1/18 Der LASK dürfte gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung verstoßen haben. Der Bundesliga wurde ein Video übermittelt, das die Linzer beim Mannschaftstraining zeigen soll, obwohl dies erst mit 15. Mai erlaubt ist. Ein Verfahren wurde eingeleitet. © LASK 2/18 Umittelbar vor der Aussendung der Bundesliga teilte der LASK mit, dass von maskierten Männern Überwachungskameras auf dem Gelände der Raiffeisen-Arena installiert wurden. Die Oberösterreicher witterten "Wirtschaftsspionage". © GEPA 3/18 In einer gemeinsamen Aussendung der elf anderen Bundesliga-Vereine hagelte es vernichtende Kritik an der Vorgehensweise der Linzer. SPOX zeigt die Reaktionen der Bundesliga-Klubs auf "Trainings-Gate". © GEPA 4/18 Stephan Reiter (Red Bull Salzburg): "Wir sind schockiert und fassungslos. Seit vielen Monaten arbeiten wir gemeinsam so hart an Perspektiven. Offensichtlich sind sich nicht alle Klubs und Personen dieser großen Verantwortung bewusst." © GEPA 5/18 Christoph Peschek (SK Rapid): "Der österreichische Fußball befindet sich in einem Überlebenskampf. Daher ist es umso bedauerlicher, dass ein Mitglied alle Vorgaben der Behörden buchstäblich mit Füßen tritt. Das darf auch nicht ohne Konsequenzen bleiben." © GEPA 6/18 Peter Stöger & Markus Kraetschmer (Austria Wien): "Mit solchen fatalen Aktionen wird der extreme Einsatz der vergangenen Wochen torpediert. Das ist jedenfalls pures Gift für unsere Bemühungen und einfach nur disziplinlos und egoistisch." © GEPA 7/18 Thomas Tebbich (SK Sturm): "Sollte sich ein Verein in wesentlichen Punkten nicht an die Spielregeln halten, ist das unter Bedachtnahme dessen, was derzeit alles am Spiel steht, schlichtweg nicht zu akzeptieren." © GEPA 8/18 Erich Korherr (TSV Hartberg): "So etwas nicht zu akzeptieren. Unsere Intention ist es, die sehr gut ausgearbeiteten Vorgaben der Bundesregierung einzuhalten und mit bestem Wissen Gewissen sowie vollstem Einsatz umzusetzen." © GEPA 9/18 Andreas Blumauer (SKN): „Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, ist dieses Verhalten entschieden abzulehnen. Wir haben in den letzten Wochen sehr hart daran gearbeitet, um auf den Rasen zurückzukehren." © GEPA 10/18 Christoph Längle (Altach): "Leider hat ein Club das Vertrauen missbraucht und die Fairplay-Regeln mit Füßen getreten. Die dabei entstandenen Bilder machen uns sehr wütend, weil der Fußball dadurch großen Schaden nimmt." © GEPA 11/18 Stefan Köck (WSG Tirol): "Es ist bedauerlich, wenn enorme Bemühungen aller Beteiligten konterkariert und hintergangen werden. Von einer derartigen Vorgehensweise distanzieren wir uns als WSG Tirol in aller Deutlichkeit und Entschiedenheit." © GEPA 12/18 Philip Thonhauser (Admira): "Die Vorkommnisse haben uns zutiefst erschüttert und lassen uns sprachlos zurück. Der FC Flyeralarm Admira behält sich für alle Eventualitäten sämtliche rechtliche Schritte vor." © GEPA 13/18 WAC-Stellungnahme: "Der WAC distanziert sich mit aller Schärfe von diesem Verhalten und wird auch weiterhin die Vorgaben der Regierung strikt einhalten. Die verantwortungsvolle und sichere Fortführung der Bundesliga hat weiterhin oberste Priorität" © GEPA 14/18 SVM-Stellungnahme: "Sollte sich der vorliegende Verdacht bestätigen, distanzieren wir uns als SV Mattersburg mit aller Schärfe von diesem Verhalten. . Wir alle sind uns der großen Verantwortung und besonderen Vorbildwirkung bewusst." © GEPA 15/18 Leo Windtner (ÖFB-Präsident): "Sollten die Vorwürfe zutreffen, muss man mit voller Schärfe entgegentreten. Mit einem solchen Verhalten würden alle Bemühungen der letzten Woche, Fußball-Österreich eine neue Perspektive zu geben, konterkariert." © GEPA 16/18 Liga-Vorstand Christian Ebenbauer: "Aus meiner Sicht ist der Neustart nicht gefährdet. Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, ist es völlig klar, dass das Verhalten nicht zu akzeptieren ist und es Sanktionen geben muss." © GEPA 17/18 Am Donnerstagabend meldete sich auch der LASK zu Wort. "Weil für uns die Gesundheit an erster Stelle steht, wurden die Intervalle der Tests bewusst kurzgehalten! Daher ist ein Ansteckungsrisiko im Rahmen unseres Trainings de facto ausgeschlossen." © GEPA 18/18 "Vielmehr ist festzuhalten, dass die Maßnahmen des LASK nachweislich strenger sind als für den freien Trainingsbetrieb vorgeschrieben . Wir nehmen die Nichteinhaltung der Abstandsregeln zur Kenntnis und werden mit der Bundesliga kooperieren."

LASK, Video-Gate: Was bisher geschah

Montag, 20.04.2020: Der LASK nimmt als erste Mannschaft der Bundesliga das Training in Kleingruppen wieder auf. Dabei luden die Linzer auch Medienvertreter auf das Trainingsgelände, obwohl ein Betretungsverbot an Sportstätten für Nicht-Profis besteht. Es gibt Kritik am LASK-Vorgehen, die Linzer verweisen auf den "Hausverstand", der angewandt wurde.

Montag, 11.05.2020: Die Polizei stattete dem LASK einen Besuch beim Training ab. Besorgte Anrufer hätten den Verdacht gehegt, der LASK hielte sich nicht an die von der Regierung verhängten Maßnahmen - vor allem im Hinblick auf den Mindestabstand zwischen den Spielern. Die Polizei konnte jedoch keine Verstöße feststellen.

Donnerstag, 14.05.2020, 14.30 Uhr: Der LASK verkündet per Aussendung, angebliches Opfer von Wirtschaftsspionage geworden zu sein. Demnach hätten zwei unbekannte Personen das Trainingsgelände der Linzer betreten und dort illegal Videokameras installiert.

"Aufgrund des bereits zweiten Vorfalls innerhalb kürzester Zeit haben wir uns dazu entschieden, an die Presse zu gehen. Wir sind schockiert, dass es offensichtlich Dritte gibt, die bereit sind, mit krimineller Energie in unser Vereinsgelände einzubrechen, um Wirtschaftsspionage zu betreiben. Die Täter wurden gefilmt und werden nun ausgeforscht", sagt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil.

Donnerstag, 14.05.2020, 15.23 Uhr: Die Bundesliga gibt mit einer Aussendung weitere Details zur Causa bekannt. Der Liga wurden mehrere Videos übermittelt, die den LASK im Mannschaftstraining zeigen, obwohl dies erst mit Freitag, 15.05.2020 erlaubt wäre. Ein Verfahren per Senat 1 wurde eingeleitet.

Donnerstag, 14.05.2020, 15.30 Uhr: In einer gemeinsamen Aussendung der elf anderen Bundesligisten hagelt es Kritik am Vorgehen des LASK. Die einzelnen Vereinsvertreter orteten einen Wettbewerbsvorteil und einen Verstoß gegen den Fair-Play-Gedanken:

Donnerstag, 14.05.2020, 20 Uhr: Der LASK verzichtet auf ein Dementi bezüglich des Trainingsvideos, betont aber, dass dieses auf illegalem Wege produziert wurde. Da die Maßnahmen der Linzer im Training "strenger als vorgeschrieben" eingehalten wurden, verteidigten sie sich gegen die Vorwürfe.

LASK nach Mannschaftstraining: Mögliche Strafen der Bundesliga

Die Bundesliga hat den Senat 1 mit einer Untersuchung des Sachverhalts beauftragt. Laut Liga-Vorstand Christian Ebenbauer hat der LASK bis Mitte kommender Woche die Möglichkeit zu einer Stellungnahme.

Der maßgebliche Paragraf der ÖFB-Rechtspflegeordnung ("Verletzung des Fair-Play-Gedankens") sieht im Falle einer Verurteilung folgende Sanktionsmöglichkeiten vor:

Sanktionen durch die Bundesliga

a) Ermahnung

b) Sperre von 1 bis 12 Pflichtspielen

c) Funktionssperre von einem Monat bis einem Jahr

d) Geldstrafe von bis zu 15.000 Euro

e) Austragung eines oder mehrerer Spiele unter Ausschluss eines Teiles oder der gesamten Öffentlichkeit

f) Abzug von Punkten

g) Wettbewerbsausschluss

h) Zwangsabstieg

i) Ausschluss aus dem Verband

