Die neuen Anstoßzeiten der Bundesliga im Überblick

Aufgrund der verspäteten Fortsetzung der Bundesliga werden die Anstoßzeiten der hitzigen Nachmittage auf den Abend verschoben. SPOX gibt einen Überblick über die neuen Termine.

Am Samstag werden drei Spiele der Qualifikationsgruppe wie gewohnt um 17 Uhr stattfinden. In der Meistergruppe werden Sonntags zwei Spiele von 14:30 auf 17 Uhr verlegt. Um 19:30 Uhr beginnt der Abend-Kick.

In der englischen Spielwoche kommt am Dienstag die Qualifikationsgruppe mit zwei Spielen um 18:30 Uhr und einer Partie um 20:30 Uhr. Am Mittwoch spielt die Meistergruppe mit den selben Anstoßzeiten.

In der 31. Runde werden alle Spiele um 20:30 Uhr gestartet, und in der 32. Runde um 17 Uhr.