Bundesliga, Testspiele: So bereiten sich die Klubs auf den Restart nach der Coronapause vor.

Am 2. Juni rollt der Ball in Österreichs Bundesliga wieder, bereits am 29. Februar spielen sich Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau den ÖFB-Cup-Titel untereinander aus. Um nach der Zwangspause wieder in den Wettkampfmodus zu kommen, haben die Klubs Liga-intern Testspiele ausgemacht.

Die Teilung der Tabelle kommt den Teams dabei zugute: Klubs aus der Meistergruppe testen demnach gegen Mannschaften aus der Qualifikationsgruppe, so wird verhindert, dass sich zwei Klubs nur kurze Zeit später in der Liga wieder über den Weg laufen.

Da Red Bull Salzburg bereits am 29. Mai das Cupfinale gegen Austria Lustenau bestreiten wird, testen die Mozartstädter bereits am 22. Mai gegen die WSG Tirol. Alle anderen fixierten Vorbereitungsspiele finden erst in der letzten Maiwoche statt.

Dabei werden alle anstehenden Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Auch Medienvertreter sind teilweise von den Partien ausgeschlossen. Daher wird es beim Großteil der Spiele auch keinen Livestream geben.

Testspiele der Bundesliga-Klubs

Lediglich Altach hat bislang noch kein Testspiel bekanntgegeben. Die Partien der elf anderen Bundesliga-Vereine im Überblick: