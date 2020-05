Bundesliga-Fortsetzung: Gesundheitsminister Anschober sieht keinen Zeitdruck

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht nach der in Deutschland erfolgten Zusage der Politik zu einer Wiederaufnahme des Profifußballs keine Notwendigkeit, diesen Schritt nun auch in Österreich besonders schnell zu setzen.

Man sei ein einem "konstruktiven Arbeitsprozess" mit Bundesliga und ÖFB, erklärte der Minister am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Lösung gebe es aber noch keine.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In Deutschland sei der anvisierte Zeithorizont für die Fortsetzung der Meisterschaft in der Coronakrise der 15. Mai gewesen. "In Österreich ist das ein bisschen entspannter vom Zeitdruck her", meinte Anschober.

Das von der Bundesliga vorgelegte Konzept zu den Rahmenbedingungen für einen Spielbetrieb ohne Zuschauer hatte sein Ministerium vergangene Woche zurückgewiesen. Die Liga wollte es mit Nachbesserung diese Woche erneut einreichen. In einem konstruktiven Arbeitsprozess würden auch "konstruktiv Konzepte ausgetauscht, studiert, bearbeitet, weiterentwickelt", betonte Anschober. "Aber wir haben noch kein Endergebnis."

Meister LASK? Das sind die "Herbstmeister" der letzten zehn Jahre © GEPA 1/13 Die österreichische Bundesliga hat den Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis Anfang Mai ausgesetzt. Ob die Saison danach fortgeführt und fertig gespielt werden kann, ist unklar. © GEPA 2/13 Glaubt man den Medienberichten, könnte ein Vorschlag der UEFA den Tabellenführer LASK zum Meister machen. Wir haben uns angesehen, welche heimischen Teams in den vergangenen zehn Jahren den Titel nach einer gespielten Hin- und Rückrunde geholt hätten. © GEPA 3/13 2009/10: Der SK Rapid Wien hätte die "Mission 33" schon längst abhaken können, wäre damals bereits 18 Runden Schluss gewesen. Mit 38 Punkten hatten die Hütteldorfer zwei Zähler Vorsprung auf den späteren Meister Salzburg, Rapid wurde am Ende Dritter. © GEPA 4/13 2010/11: Gleich zwei Mal am Stück hätte sich die SV Ried österreichischer Meister nennen dürfen. In der ersten Saison wurden die Wikinger mit 34 Zählern Herbstmeister, fielen aber noch auf Rang vier zurück. Den Titel sicherte sich Sturm. © GEPA 5/13 2011/12: Im Jahr nach dem Cup-Sieg konnten sich die Innviertler abermals mit 31 Punkten den Herbstmeistertitel sichern. Salzburg, zu diesem Zeitpunkt nur auf Platz fünf, wurde Meister, Ried landete nur auf Rang sechs. © GEPA 6/13 2012/13: In dieser Saison unterschied sich der Herbstmeister nicht von jener Mannschaft, die nach 36 Runden ganz oben stand. Zu konstant stark präsentierte sich die Wiener Austria in dieser Rekordsaison, 42 Punkte wuchsen noch auf 82 an. © GEPA 7/13 2013/14: Auch im darauffolgenden Jahr sicherte sich der Herbstmeister schlussendlich den Titel. Bereits nach 18 Runden hatte Salzburg zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten Rapid und verdoppelte den Punktestand auf 80 Zähler. © GEPA 8/13 2014/15: Am Doublesieger gab es auch in der nächsten Spielzeit kein Vorbeikommen, die Mozartstädter bauten die 38 Punkte zur Saisonhalbzeit noch auf 73 aus und sicherten sich vor Rapid den Titel. © GEPA 9/13 2015/16: Im Herbst 2015 sah es für die Wiener Austria noch gut aus, die Titelserie der Bullen zu unterbrechen. Mit 35 Punkten standen die Veilchen zur Hälfte ganz oben, am Ende wurden sie mit 15 Zähler hinter Salzburg nur Dritter. © GEPA 10/13 2015/17: Punktgleich mit dem SCR Altach (36) hätte der SK Sturm im Herbst 2016 seinen vierten Meistertitel feiern können, wäre die Saison da beendet worden. Am Ende hatte man ganze 21 Punkte Rückstand auf Salzburg und wurde mit 60 Zählern Dritter. © GEPA 11/13 2017/18: Diesmal waren es die Bullen, die sich aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem SK Sturm den Herbstmeistertitel mit 41 Punkten sichern konnten. Die 83 Zähler nach 36 Runden stellten einen neuen Rekord in der Drei-Punkte-Ära dar. © GEPA 12/13 2018/19: In der ersten Saison des neuen Modus mit zwölf Mannschaften stand Salzburg nach 22 gespielten Runden und 55 Punkten am Habenkonto an der Tabellenspitze. Daran änderte auch die Punkteteilung nichts, zwölf Punkte waren es am Ende auf den LASK. © GEPA 13/13 2019/20: Sollte die laufende Spielzeit aufgrund des grassierenden Coronavirus eingestellt und der LASK tatsächlich zum Meister gekürt werden, wäre dies der zweite Ligagewinn der Oberösterreicher nach 1964/65. In 22 Runden erspielten sie sich 54 Punkte.

Rudi Anschober: "Es wird keine Privilegien für den Fußball geben"

Erst am Dienstag hatte Anschober die angestandene Entscheidung in Deutschland als "von großem Interesse" bezeichnet. Im Nachbarland wird der Spielbetrieb nach der Zusage von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer definitiv noch im Mai aufgenommen - aller Voraussicht sogar bereits nächste Woche, falls sich die Liga am Donnerstag intern auf diesen Termin einigen kann.

"Deutschland hat gestern am Abend eine Lösung präsentiert, mit der, so höre ich, alle halbwegs zufrieden sind", sagte Anschober. Auch in der Schweiz gebe es eine Lösung, die von beiden Seiten - dem Sport und der Gesundheitsbehörde - getragen werde. Sein Ziel sei es, dass man auch in Österreich zu einer solchen komme. "Aber es muss passen in das Gesamtkonzept des Schutzes der Bevölkerung. Das heißt, es wird keine Privilegien für den Fußball geben können. Der wird behandelt wie jeder andere."

Bei der Liga, mit der es in dieser Woche einen weiteren Gesprächstermin geben soll, ortete Anschober Verständnis für die Situation. "Ich habe den Eindruck, die Bundesliga versteht, was unser Anliegen ist, und dass dieses Gesundheitsanliegen generell in Österreich derzeit die Priorität hat."

Das sei auch ihm persönlich extrem wichtig. "Ich bin extrem glücklich, dass das in der gesamten Bundesregierung niemand infrage stellt - wiewohl es wirtschaftlich auch nicht so einfach ist, was die Auswirkungen betrifft."

Bundesliga: Hauptversammlung soll Entscheidung bringen

Man wolle für unterschiedliche Bereiche Öffnungskonzepte realisieren, erklärte Anschober. Diese müssten aber immer "gesichert, begleitet und kontrolliert" erfolgen. Weil die Erfahrungswerte mit Öffnungen fehlen würden, sei der Mai diesbezüglich der "Entscheidungsmonat". Besonders im Fokus stünde, ob in geöffneten Bereichen "negative Effekte" in Form von Ausbreitungen des Coronavirus eintreten würden. "Genauso wird der Fußball behandelt, und auch andere Sportarten."

Die Bundesliga wird ihr weiteres Vorgehen am Donnerstagabend in einer richtungsweisenden außerordentlichen Hauptversammlung besprechen. Die Saison ist seit Mitte März unterbrochen, seit 20. April dürfen die zwölf Erstligisten und Cupfinalist Austria Lustenau in Kleingruppen trainieren. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist laut Gesundheitsministerium nicht vor 15. Mai möglich.