Austria-Goalie Ivan Lucic droht nach Meniskus-OP Saisonende.

Gut zwei Wochen bleiben der Wiener Austria, ehe mit einem Heim-Geisterspiel gegen die Admira in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga das erste Match nach der Corona-Pause stattfindet. Dabei werden die Veilchen auf Stamm-Goalie Ivan Lucic verzichten müssen, dem nach einer Knieoperation nun das Saisonende droht.

"Sein Meniskus wurde genäht", erzählte Trainer Christian Ilzer nach dem Training am Montag. "So wie es jetzt perspektivisch aussieht, wird er nicht mehr zur Verfügung stehen."

Damit wird Patrick Pentz, der Lucic in den ersten vier Frühjahrsspielen verdrängt hatte, die unangefochtene Nummer eins im Tor der "Veilchen" für die zumindest zehn noch ausstehenden Spiele sein.

In den kommenden zwei Wochen bis zum Wiederbeginn steht bei der Austria das Programmieren der Festplatte in Sachen Zweikampfführung und Mannschaftstaktik für die Spieler im Vordergrund. Denn das war in den Kleingruppen-Trainings bis Freitag nicht möglich.

Die haarsträubendsten Fast-Transfers der österreichischen Fußball-Geschichte © GEPA 1/21 Sturm Graz verzichtete auf die zwei späteren Brasilien-Legenden Ronaldinho & Adriano, die Austria musste Edin Dzeko einen Korb geben und Rapid sagte Kevin Kampl ab. Legendäre Kuriositäten vom österreichischen Transfermarkt. © GEPA 2/21 Marko Arnautovic zu Sampdoria Genua: Im Winter 2016 wollte Sampdoria Genua Marko Arnautovic unbedingt von Stoke City loseisen. Doch der Deal sollte nicht klappen. Für Sampdoria-Präsident Ferrero eine Katastrophe. © GEPA 3/21 "Dass ich es nicht geschafft habe, Arnautovic zu verpflichten, bedaure ich am meisten. Er ist ein Stürmer, den ich immer schon wollte. Ich habe es versucht und bin gescheitert. Eine Schande", so Ferrero zu Tuttosport. © GEPA 4/21 Kevin Kampl zu Rapid: 2012 empfahlen Rapid-Scouts den Grün-Weißen einen gewissen Kevin Kampl - damals bei VfL Osnabrück. Für 250.000 € wäre er laut Kurier zu haben gewesen. © GEPA 5/21 Doch Kampls fehlende Effizienz soll die Rapid-Verantwortlichen abgeschreckt haben. Ein zu großes Risiko für die Hütteldorfer, die gerade mit einem deftigen Minus von über drei Millionen Euro zu kämpfen hatten. © GEPA 6/21 Ronaldinho zu Sturm: Die Grazer verzichteten einst auf die Verpflichtung des 17-jährigen Ronaldinho. Tesourinha, einst Sturm-Kicker, bot den Brasilianer an. Doch Sturm wimmelte ab. © GEPA 7/21 Bitter: Sturm hätte nur für die Flugkosten, Verpflegung, Unterbringung und ein Taschengeld aufkommen müssen. Ronaldinho wäre ein halbes Jahr geblieben, dann wäre eine Ablösesumme über 1,2 Mio. € an Porto Alegre fällig geworden. © GEPA 8/21 Adriano zu Sturm: 6 Monate später kam von Tesourinha erneut ein Video-Band. Selbe Bedingungen, ein halbes Jahr auf Probe und eine Kaufoption über 580.000 €. Wieder zeigte die Vereinsführung kein Interesse und lehnte unwissentlich Adriano ab. © GEPA 9/21 Später sollte Adriano für Inter 79 Serie-A-Tore erzielen, 48 Länderspiele (27 Tore) absolvieren und den Spitznamen "Imperator" erhalten. Sturm holte 2 Jahre später Charles Amoah für 3,9 Mio. € © GEPA 10/21 Jakub Blaszczykowski zu Wacker: Innsbrucks ehemaliger Spielmacher Jerzy Brezeczek wollte eine echte Perle nach Tirol locken. Er ist der Onkel des Wolfsburg-Flitzers, den alle Kuba rufen. © GEPA 11/21 Mit 17 Jahren hätte das Offensiv-Juwel an den Inn wechseln können. "Leider hat sich Jakub zwei Tage vorher verletzt, deswegen kam der Deal nicht zustande", erklärte Brzeczek im Gespräch mit SPOX. © GEPA 12/21 Toni Polster zu Real Madrid: 1991 wäre es beinahe zum Wechsel von Polster von Sevilla zu Real Madrid gekommen. "Fast täglich wurde ich angerufen, auch mit meinem Berater gab es Gespräche, aber plötzlich kühlte das Interesse ab", so Polster bei SPOX. © GEPA 13/21 Warum? "Da mein Vertrag zu Saisonende ausgelaufen wäre, hätte Sevilla von dem Transfer nicht profitiert. Daraufhin haben sich die Präsidenten der beiden Klubs kurzgeschlossen und gemeint, das Geld soll lieber im Fußball bleiben." © GEPA 14/21 Shinji Kagawa zu RB Salzburg: Der Japaner wurde den Salzburger Sportdirektoren Hochhauser und Linke angeboten. Nach kurzer Überlegung wurde von einer Verpflichtung Abstand genommen. © GEPA 15/21 Ivan Perisic zu Red Bull Salzburg: Bei ihm gilt das gleiche wie für Kagawa. Auch er wurde Hochhauser/Linke angeboten, wurde abgelehnt. Er spielt aktuell beim FC Bayern München. © GEPA 16/21 Stefan Effenberg zur Austria: "Effe wird neuer Cheffe bei der Austria!", titelte die Krone 2002. Es sind die fetten Magna-Jahre und Stronachs shoppingsüchtiger Sportdirektor Svetits hat tatsächlich den damals 34 Jahre alten Tiger im Einkaufswagerl. © GEPA 17/21 Der damalige Trainer Walter Schachner legte sein Veto ein. Der Transfer scheiterte. Der Anfang vom Ende von Schachner bei der Austria. © GEPA 18/21 Jimmy Floyd Hasselbaink zur Vienna: Der 30. Juli 1995 hat sich ins Gedächtnis von Ex-Vienna-Trainer Rudi Eggenberger gebrannt. An jenem Tag verzichtete die Vienna auf die Verpflichtung von Jimmy Floyd Hasselbaink. © GEPA 19/21 Der Niederländer hatte die Vienna in einem Testspiel von seinen Qualitäten zu überzeugen versucht, dies gelang ihm allerdings nur bei der sportlichen Leitung. Das Vereinsmanagement aber winkte angesichts der Schulden & des Kaufpreises von 40.000 Euro ab. © GEPA 20/21 Edin Dzeko zur Wiener Austria: Um ein Haar wäre dieser Transfer 2007 über die Bühne gegangen. Damals spielte der Bosnier noch in Tschechien bei Teplice. 1,2 Millionen Euro forderte der tschechische Klub Ablöse. © GEPA 21/21 Zu viel für die Veilchen. Ein halbes Jahr später wechselte Dzeko nach Wolfsburg, das ihn im Winter 2011 um 35 Millionen € verscherbelte. Ex-FAK-Sportdirektor Parits bei SPOX: "Klar, dass ich mir in den letzten Jahren ein paar Mal die Haare gerauft habe."

Ilzer: "Sieg zählt nur, wenn ich nach Regeln spiele"

Verfehlungen wie beim Tabellenführer LASK habe es bei der Austria nicht gegeben, versprachen am Montag alle Beteiligten unisono. "Für mich zählt immer auch Ideologie dazu", sagte Austria-Coach Christian Ilzer.

Er übte indirekt Kritik am Vorgehen der LASK-Verantwortlichen, die vor wenigen Tagen zugeben mussten, während den Corona-Beschränkungen auch nicht erlaubte Mannschafstrainings absolviert zu haben. "Wenn meine Kinder beim Spiele spielen sagen: Papa, nicht schummeln, dann sage ich immer, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Ein Sieg zählt für mich nur, wenn ich das Spiel nach den Regeln spiele."

Sein Kapitän, Alexander Grünwald, wollte sich bei diesem "heiklen Thema" nicht zum Richter aufschwingen. "Aber klar: Wenn die über längere Zeit Elf gegen Elf gespielt haben, ist es ein Wettbewerbsvorteil."

Wohl ob der Ereignisse der letzten Tage betonte Grünwald auch: "Wir haben hier eine gewisse Verantwortung und der müssen wir uns auch stellen." Und: "Ich hoffe, dass wir alle in der Bundesliga das gut durchziehen, damit der Fußball keinen Schaden nimmt. Und dann so schnell wie möglich wieder die Zuschauer ins Stadion bekommen."

Kult pur! Die letzten 21 Torschützenkönige der österreichischen Bundesliga © GEPA 1/23 Die aktuelle Bundesliga-Saison liegt auf Eis. In der Torschützenliste ist Shon Weissman mit 22 Toren (5 Treffer Vorsprung auf Daka) in der Pole-Position für die Torjägerkrone. SPOX zeigt die letzten 21 Torschützenkönige. Mit viel Bundesliga-Kult. © GEPA 2/23 1998/99: Eduard Glieder (Casino Salzburg - 34 Spiele, 22 Tore): Einer der konstantesten Torjäger im heimischen Fußball. Setzte sich in dieser Saison deutlich gegen Haas, Mayrleb, Vastic und Reinmayr durch. © GEPA 3/23 1999/00: Ivica Vastic (Sturm Graz - 35 Spiele, 32 Tore): Spielte in Osims Meistermannschaft eine magische Saison, auf Rang zwei der Torschützenliste landete Austrias Mayrleb mit satten elf Toren weniger. © GEPA 4/23 2000/01: Radoslaw Gilewicz (FC Tirol - 31 Spiele, 22 Tore): Nach Sturms Hochphase folgte die Dominanz des FC Tirol. Gesicht des österreichischen Meisters war der Pole Gilewicz, der insgesamt 99 Bundesliga-Tore erzielen sollte. © GEPA 5/23 2001/02: Ronald Brunmayr (GAK - 31 Spiele, 27 Tore): Eine fantastische Saison lieferte Brunmayr für Werner Gregoritschs GAK ab. Die Rotjacken wurden in dieser Spielzeit Dritter. © GEPA 6/23 2002/03: Axel Lawaree (SW Bregenz - 34 Spiele, 21 Tore): Dass Axel Lawaree mit dem Vorletzten SW Bregenz die Torjägerkrone holen konnte, darf als Sensation gewertet werden. Der Zweitplatzierte Glieder traf fünfmal weniger. © GEPA 7/23 2003/04: Roland Kollmann (GAK - 32 Spiele, 27 Tore): Die Saison 03/04 hatte einige legendäre Stürmer. Kollmann setzte sich gegen Rushfeld, Mayrleb, Linz und Gilewicz durch. © GEPA 8/23 2004/05: Christian Mayrleb (SV Pasching - 34 Spiele, 21 Tore): Mayrleb war eine große Konstante in den Torjägerlisten vieler Jahre. Setzte sich knapp gegen Rushfeld durch, auf Rang drei landete GAK-Kreativspieler Mario Bazina. © GEPA 9/23 2005/2006: Sanel Kuljic (SV Ried – 34 Spiele, 15 Tore) und Roland Linz (Austria Wien – 31 Spiele, 15 Tore): Eine eher torarme Saison. Hinter dem Torschützen-König-Duo Linz/Kuljic lauerte schon Mattersburgs Michi Mörz mit "nur" elf Toren. © GEPA 10/23 2006/07: Alexander Zickler (Red Bull Salzburg - 29 Spiele, 22 Tore): Der Deutsche heuerte vom FC Bayern an und wurde prompt vor Altachs Leonardo Torschützenkönig. © GEPA 11/23 2007/08: Alexander Zickler (Red Bull Salzburg - 29 Spiele, 16 Tore): In der Saison darauf konnte der DFB-Spieler sein Kunststück wiederholen, diesmal vor Mario Haas und Ivica Vastic (damals beim LASK). © GEPA 12/23 2008/09: Marc Janko (Red Bull Salzburg - 34 Spiele, 39 Tore): Red Bull Salzburgs Janko lieferte mit 39 Toren eine Monstersaison der Extraklasse und verwies Hoffer (27 Tore) und Maierhofer (23 Tore) auf die Plätze. © GEPA 13/23 2009/10: Steffen Hofmann (Rapid Wien - 36 Spiele, 20 Tore): Die Rapid-Legende holte 2009/2010 als Mittelfeldspieler die Torjägerkrone. Fette 17 Torvorlagen inklusive. © GEPA 14/23 2010/2011: Roland Linz (FK Austria Wien - 36 Spiele, 21 Tore): Meister wurde in dieser Saison sensationell der SK Sturm. Top-Torschütze wurde mit 21 Toren aber Austria-Stürmer Roland Linz. Vor Roman Kienast (19), Roman Wallner (18) und Hamdi Salihi (18). © GEPA 15/23 2011/12: Jakob Jantscher (Red Bull Salzburg – 27 Spiele, 14 Tore) und Stefan Maierhofer (Salzburg – 29 Spiele, 14 Tore): Im Jahr darauf holte der nächste Mittelfeldspieler die Torjägerkrone. Jantscher teilte sich den Titel mit Mitspieler Maierhofer. © GEPA 16/23 2012/13: Philipp Hosiner (Austria Wien - 36 Spiele, 32 Tore): Hosiner schoss die Veilchen 12/13 mit magischen 32 Toren zum Meistertitel. Fünf seiner Treffer erzielte Hosiner für die Admira. © GEPA 17/23 2013/14: Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg - 28 Spiele, 31 Tore): Es folgten die Jahre des Jonatan Soriano. Der Spanier erzielte 13/14 mehr Tore als er Spiele absolvierte. © GEPA 18/23 2014/15: Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg - 32 Spiele, 31 Tore): Auch in den folgenden beiden Jahren war Soriano nicht zu stoppen. © GEPA 19/23 2015/16: Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg - 27 Spiele, 21 Tore): Einmal belohnte sich der Katalane noch mit der Torjägerkrone, anschließend verabschiedete sich Soriano zu BJ Sinobo Guoan nach China. Kickt heute beim FC Girona in Spaniens zweiter Liga. © GEPA 20/23 2016/17: Larry Kayode (Austria Wien - 33 Spiele, 17 Tore): In der Saison 16/17 durfte wieder ein Nicht-Salzburger jubeln – Larry Kayode holte die Torjägerkanone vor Deni Alar (Sturm/16 Tore) und Hee-chan Hwang (Salzburg/12 Tore). © GEPA 21/23 2017/2018: Munas Dabbur (Red Bull Salzburg – 32 Spiele, 22 Tore): In der Saison darauf ging Salzburgs Dabbur endlich der Knopf auf – der Israeli setzte sich gegen Sturms Alar (20 Tore) durch. © GEPA 22/23 2018/2019: Munas Dabbur (Red Bull Salzburg – 29 Spiele, 20 Tore): Auch in der abgelaufenen Saison wurde Dabbur vor LASK-Zangler Joao Victor Torschützenkönig. Wechselte anschließend zum FC Sevilla, heute in Hoffenheim. © GEPA 23/23 2019/2020: Sollte die Saison fertiggespielt werden, hat Shon Weissman (WAC) gute Karten. Mit 22 Treffern liegt der Israeli vor Daka (17) und dem abgewanderten Haaland (16).

Austria-Kapitän Grünwald: "Der Heimvorteil fällt weg"

Geisterspiele seien ein notwendiger Kompromiss. "Aufgrund der Situation ist es wichtig, dass der erste Schritt so gegangen wird. Auch für die Wirtschaftlichkeit von Vereinen", meinte Grünwald. Die Spiele unter Zuschauer-Ausschluss würden aber, das hätte die deutsche Bundesliga am Wochenende gezeigt, "gewöhnungsbedürftig" werden.

"Der Heimvorteil fällt weg." Er erwartet, dass die Intensität der Spiele ähnlich wie in Deutschland anfangs niedriger sein könnte. Sein Versprechen: "Für uns geht es noch um sehr viel. Wir werden voll auf Spannung sein, egal ob da jetzt null Personen oder 10.000 im Stadion sind."

Ilzer, der sich als Verfechter von fünf Wechselmöglichkeiten gab, mutmaßte zudem, dass die einzelnen Ligen vergleichbarer werden. "Wenn auch in der deutschen Bundesliga die Atmosphäre von gefüllten Stadien fehlt, dann sieht man vielleicht auch, dass der Unterschied nicht ganz so groß ist, wie er jetzt immer wahrgenommen wurde zwischen Österreich und Deutschland."