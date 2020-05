Austria Lustenau nach verlorenem Cup-Finale: Bundesliga-Aufstieg & neues Stadion

Die Hoffnungen auf eine Sensation mit einer Europacup-Teilnahme haben sich nicht erfüllt: Austria Lustenau hat mit einer 0:5-Klatsche im Gepäck die Heimreise vom ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg antreten müssen. Trotzdem zog der Zweitligist eine positive Cup-Saisonbilanz und die Endspiel-Teilnahme soll nur der Anfang von vielen Highlights in der Zukunft sein.

"Natürlich hätten wir uns besser verkaufen wollen. Das ist uns aber nicht gelungen. Wir sind ganz einfach an unsere Grenzen gestoßen, das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung", analysierte Lustenau-Trainer Roman Mählich. Bitter war für sein Team der Salzburger Doppelschlag in der 19. und 21. Minute nach mutigem Beginn. "Da haben wir es dem Gegner sehr leicht gemacht, zum Torerfolg zu kommen", ärgerte sich der Ex-Sturm-Graz-Coach.

Mitbeteiligt war auch der 21-jährige Goalie Florian Eres, der bei seinem Debüt im Lustenau-Dress haltbare Gegentreffer hinnehmen musste. Kritik musste sich der Ersatzmann des gesperrten Domenik Schierl aber keine anhören. "Wenn man ein Spiel verliert ist man logischerweise auch enttäuscht, meine Enttäuschung hält sich aber in Grenzen", sagte Mählich. Man müsse auch die Qualität des siebenfachen Cupsiegers anerkennen.

ÖFB-Cup: Salzburg schlägt Austria Lustenau - Die Noten zum Spiel © GEPA 1/26 Aus der Traum von der Europa League für die wackeren Lustenauer. Gegen starke Salzburger gab es für Mählichs Mannen nichts zu holen. Sind die Bullen hingegen schon in Meisterform? Die Noten zum Finale. © GEPA 2/26 Florian Eres (Note=Teilgenommen): Es war sein allererstes Pflichtspiel für die Austria überhaupt. Konnte den Freistoß von Szoboszlai nicht entschärfen, leitete das 0:2 mit einem Fehler ein. Wir werten das Cupfinale wie eine unverbindliche Übung. © GEPA 3/26 Michael Lageder (Note=3): Bekam es auf der rechten Abwehrseite mit Szoboszlai und mit den flexiblen Daka und Hwang zu tun. Kam durch das Pressing der Salzburger unter Druck, machte aber zumindest keinen Fehler vor einem Gegentor. © GEPA 4/26 Sebastian Feyrer (Note=4+): Drosch den Ball häufig weit nach vorne, anstatt einen kontrollierten Aufbau einzuleiten. Daher eine schwache Passquote. Musste sich defensiv Hwang oft ganz aus der Nähe ansehen, viele Chancen bekam der Südkoreaner nicht. © GEPA 5/26 Dominik Stumberger (Note=4): Sorgte für das 0:2, als Torhüter Eres ihm die Kugel ans Schienbein schlug. Von dort rollte der Ball ins eigene Tor, auch wenn der heransprintende Daka unbedingt das Tor zugeschrieben bekommen wollte. © GEPA 6/26 Christian Schilling (Note=4-): Wollte sich am eigenen Strafraum gegen zwei Gegenspieler behaupten, verlor aber den Ball und verursachte damit das 0:3 von Okafor. © GEPA 7/26 Pius Grabher (Note 3-): Kam zuerst gut klar mit dem Tempo der Salzburger und versuchte früh Druck im Mittelfeld auszuüben. Konnte aber die Salzburger Dominanz im Mittelfeld auch nicht brechen. 8/26 Daniel Tiefenbach (Note 3-): Lief unheimlich viel und arbeitete aktiv gegen den Ball, war stets in den Zweikämpfen präsent und verpasste Junuzovic eine Platzwunde. Musste in der 54. für Wallace weichen. © GEPA 9/26 Christoph Freitag (Note=3): Agierte vor der Viererkette als Sechser. Sah in der 51. Minute die Gelbe Karte für ein Foul an Ashimeru, ein Sinnbild für das hohe Tempo der Bullen. © GEPA 10/26 Thomas Mayer (Note 4): Präsentierte sich anfangs gleich giftig und ging aggressiv in die Zweikämpfe. Musste wie seine Kollegen einige Kilometer abspulen um die Salzburger Verlagerungen zu unterbinden. Fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft. © GEPA 11/26 Alexander Ranacher (Note 4): Vereitelte auf der Linie Junuzovics frechen Freistoßroller in der 15. Minute. Bei Angriffsaktionen leider zu vorhersehbar und daher für Salzburgs Abwehr leichtes Spiel. © GEPA 12/26 Ronivaldo (Note=3+): Es sollte womöglich eines seiner Karrierehöhepunkte werden, doch der Torjäger wurde penibel von den Salzburgern gedeckt. Hätte mit seinem satten Lattentreffer in der 62. Minute die Lustenauer beinahe wieder zurückgebracht. © GEPA 13/26 Zu kurz eingesetzt: Daniel Steinwender, Lukas Katnik, Wallace © GEPA 14/26 Cican Stankovic (Note 3): Der Keeper erlebte dank seiner Abwehrkette ein äußerst ruhiges Cupfinale und musste auch aufgrund der harmlosen Lustenauer Offensive nur selten eingreifen. 15/26 Albert Vallci (Note 3): Konnte bzw. musste seine Fähigkeiten aufgrund des Spielverlaufes nur selten zeigen. In seinen offensiven Aktionen etwas unglücklich, dennoch mit guter Laufarbeit. © GEPA 16/26 Andre Ramalho (Note 2): Der Brasilianer war defensiv ohne Makel. Seine weiten Bälle fanden anfangs keinen Abnehmer, doch fand dann immer besser das Tempo seiner Vordermänner. Auch im Sechzehner gefährlich. © GEPA 17/26 Maximilian Wöber (Note 2): War von Anfang an sehr präsent und leitete mit gewagten Pässen immer wieder Offensivaktionen ein. Ging aber nicht immer auf. © GEPA 18/26 Andreas Ulmer (Note 2-): Der Oldie auf der linken Außenbahn schaltete sich wie gewohnt stark ins Spiel nach vorne ein und kombinierte sich vor allem mit Junuzovic mehrmals durch den Flügel und durfte seinen 16. Titel mit Salzburg einheimsen. © GEPA 19/26 Majeed Ashimeru (Note 2+): Der Anker vor der Innenverteidigung traf auf seinem alten Leihklub und zeigte eine solide Partie. Wirkte anfangs im Spiel nach vorne noch etwas überhastet, kam dann aber immer besser in Fahrt und dirigierte das Mittelfeld. © GEPA 20/26 Zlatko Junuzovic (Note 3): Agierte als linker Achter, von wo aus er gemeinsam mit Ulmer in der ersten Hälfte für etwas Dampf sorgte. Riss mit seinem Läufen im Aufbauspiel clever Löcher für seine Mitspieler. In der 68. Minute war Schluss für ihn. © GEPA 21/26 Dominik Szoboszlai (Note 1): Der umworbene Spielmacher sorgte in der 19. Minute für den Auftakttreffer mit einem schönen Freistoß und setzte auch beim zweiten Tor Keeper Eres folgenreich unter Druck. 22/26 Patson Daka (Note 3): Bildete mit Hwang wieder das offensivere Sturm-Duo. Wirbelte mit stets um Lustenaus Reihen und machte viele Läufe in die Spitze. Ein Tor blieb ihm jedoch verwehrt. © GEPA 23/26 Noah Okafor (Note 2): Der Neuzugang arbeitete viel nach vorne und baut sich immer besser ins Offensivspiel der Bullen ein. Krönte seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0 - sein erstes Tor für die Bullen. © GEPA 24/26 Hee-chan Hwang (Note 2+): War von Anfang an Aktivposten und sorgte für die ersten gefährlichen Aktionen. Presste nach Eres' Fehlpass unheimlich schnell und leitete damit Stumbergers Fauxpas zum 2:0 ein. © GEPA 25/26 Sekou Koita (Note 2): Durfte die letzte Viertelstunde gemeinsam mit Karim Adeyemi noch Einsatzminuten schnuppern. Wurde zum großen Schlitzohr, als er das 5:0 per Hand erzielte. © GEPA 26/26 Zu kurz eingesetzt: Antoine Bernede, Karim Adeyemi, Jerome Onguene, Patrick Farkas

Ronivaldo bester Torschütze im ÖFB-Cup

Immerhin ging die Torjägerkrone an die Lustenauer, Ronivaldo behielt mit sieben Treffern die Oberhand. "Wir haben gewusst, dass Salzburg großer Favorit ist. Verlieren ist schade, aber so ist Fußball. Es war trotzdem eine tolle Saison", verlautete der 31-jährige Brasilianer.

Nach 2011 (0:2 gegen Ried) gelang zum zweiten Mal der Cup-Finaleinzug. Mit WSG Tirol wurde auf dem Weg dorthin auch ein Bundesligist ausgeschaltet. "Es war für uns ein Riesenerfolg, dass wir so weit gekommen sind. Das kann uns keiner nehmen, das war große Klasse", zog Mählich ein positives Fazit. Viel Zeit bleibt nicht um die Erlebnisse zu verarbeiten, steht doch am Samstag nach dem Ende der Corona-Pause der erste Ligaauftritt beim GAK an. "Für uns ist es jetzt wichtig, den Sprung vom großen Saisonhighlight auf den Alltag zu schaffen", so Feyrer.

Austria Lustenau: Bundesliga-Aufstieg nach über 20 Jahren 2. Liga?

Die Liga hat allerdings heuer keine große Bedeutung. Absteiger gibt es keine, der Aufstiegszug ist für den Siebenten abgefahren. "Wir waren die letzten Jahre fast immer unter den ersten drei, das ist schon ein sportliches Ziel", gab Sport-Vorstand Bernd Bösch die Marschroute vor. Zuvor gilt es noch die eine oder andere Vertragssituation aufgrund der bis 31. Juli verlängerten Saison zu klären. Diese Thematik hatte man wegen dem Cup hintenangestellt.

Kommende Saison wollen die Vorarlberger ganz vorne mitspielen. Die Rückkehr in die Bundesliga, in der man von 1997 bis 2000 vertreten war, soll nicht mehr lange auf sich warten lassen. "Die 2. Liga ist wirtschaftlich eine schwierige, also ist es für den Verein das Ziel so schnell als möglich nach oben zu kommen und dann auch oben zu bleiben", erläuterte Bösch. Mit dieser Zielsetzung stehe man aber nicht alleine da. Auch deshalb will man nicht von einem Muss-Aufstieg 2020/21 sprechen. "Wir müssen nicht unnötig Druck aufbauen", betonte Bösch.

Sein Club steckt seit 20 Jahren in der zweithöchsten Spielklasse fest und hat wirtschaftliche Probleme stets gemeistert. "Der Verein hat gezeigt, dass er sich über eine lange Zeit im Profifußball halten kann und jetzt haben wir die Ambition, zu zeigen, dass wir uns auch in der 1. Liga halten können", gab Bösch Einblick.

Die Austria habe auch ein starkes Umfeld. "Darum glaube ich auch, dass wir das Potenzial haben, das zu schaffen", blickte der Vorarlberger optimistisch in die Zukunft. Finanzielle Experimente werde es keine geben. "Es ist unser Ziel finanziell gut abgesichert und auch mit der nötigen Vereinsstruktur aufzusteigen", erläuterte Bösch. Als Vorbild dient auch der SCR Altach.

© GEPA

Ronivaldo: Vertragsverlängerung möglich - Neues Stadion soll kommen

Richten soll es größtenteils der aktuelle Kader, ein großer Umbruch ist nicht vorgesehen. Eine zentrale Rolle soll Ronivaldo spielen. Der Topstürmer hat aber nur bis Saisonende Vertrag. "Wenn wirklich ein Angebot kommt, das finanziell so lukrativ ist, dass er woanders ein Mehrfaches verdient, dann werden wir ihn nicht halten können, aber wir wissen auch, dass er sehr gerne in Lustenau ist, weil er hier sehr verankert ist", schilderte Bösch.

Auf die höchste Spielklasse ausgerichtet ist auch das ambitionierte Stadionumbauprojekt. Trotz Corona laufe die Planung weiter, man sei dabei die Einreichplanung zu machen. "Ideal wäre es, wenn nächstes Jahr erste Baumaßnahmen gesetzt werden könnten und wir die große Etappe einmal im Jahr 2022 fertigstellen können", gab Bösch Einblick. Bezüglich der Finanzierung des mehr als 17 Millionen Euro teuren Projekts sei man auch bestrebt eine gute Lösung mit externen Partnern zu finden.

2. Liga Österreich: Tabelle vor dem Restart