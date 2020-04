FK Austria Wiens Sportdirektor Ralf Muhr: Niedrigere Transfersummen? "Kann man bezweifeln"

Austria Wiens Sportdirektor Ralf Muhr sprach im Interview mit dem hauseigenen Medium ViolaTV über seine derzeitige Rolle bei den Wienern, die besondere Betreuung der Legionäre im Verein und dass er nicht mit einer langfristigen Veränderung des Transfermarktes rechnet.

Muhr selbst befindet sich derzeit nicht in Kurzarbeit, wie er im Skype-Interview verriet. Der Vorstand der Wiener Austria - bestehend aus Peter Stöger und Markus Kraetschmer - legten fest, wer Kurzarbeit verrichten soll und entschieden sich dabei gegen den Sportdirektor.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wohl auch deshalb, weil dieser nicht nur in seinem eigenen Metier unterwegs ist: "Ich bin derzeit mit Dingen beschäftigt, die weniger in meinem Arbeitsgebiet liegen, bedingt durch die Kurzarbeit." Dazu gehört vor allem die Betreuung der Spieler.

Diese sollen einerseits ihre Trainings-Einheiten und ihre Gesundheit ernst nehmen, aber auch vom Verein Unterstützung erhalten, damit sie nicht vereinsamen. Dies betrifft allen voran die Legionäre, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu ihren Familien in die Heimat reisen konnten.

"Alle unsere Spieler sind in Wien. Ein paar Spieler wollten beim Ausbruch ins Heimatland, aber da mussten wir leider gleich sagen ‚Burschen, das können wir in der Phase nicht zulassen'. Deswegen bin ich mit Spielern, die ihre Familie im Ausland haben (Erik Palmer-Brown, Maudo Jarjue und Andreas Poulsen als Beispiel) in regelmäßigem Kontakt. Es sind derzeit alle Jungs gut versorgt", so der 49-Jährige.

Ralf Muhr: "Merkt, mit wem man nicht durch dick und dünn gehen kann"

Zudem betonte Muhr, dass er es vermisse, am Wochenende am Fußballplatz zu stehen - mit dem Zusatz: "Auch wenn es vielleicht nicht immer ein Genuss ist." Dennoch sei es wichtig "keinen künstlichen Druck auf die Regierung auszuüben" und dieser in der aktuellen Situation zu vertrauen.

Stichwort Vertrauen: In der heimischen Bundesliga wurde zuletzt die große Solidarität der verschiedenen Klubs gelobt, auch von Finanz-Vorstand Markus Kraetschmer. Prinzipiell schlug Muhr in dieselbe Kerbe, meinte aber auch, dass man in der aufkommenden Diskussion um die Beendigung der Saison merke, mit wem man "durch dick und dünn gehen kann und mit wem nicht".

"Es macht nicht viel Sinn derzeit über die restliche Saison zu spekulieren, da wir nicht wissen, welches Zeitfenster wir überhaupt zu Verfügung haben werden", sagte Muhr. Allerdings hoffe er, "dass im Sommer die Saison beendet werden kann. Da ist durch die Verschiebung der Euro nun wohl genügend Platz."

Schwab, Sam, Dominguez & Co.: Diese Spielerverträge laufen im Sommer aus © GEPA 1/15 Während der Coronavirus einen Schatten über den Fußball wirft, steht einigen heimischen Klubs im Sommer ein Umbruch bevor. SPOX zeigt euch, welche Verträge im Juni enden - unabhängig davon, ob die Saison bis dahin fertiggespielt ist, oder nicht. © GEPA 2/15 Beim SCR Altach laufen zahlreiche Verträge aus. Darunter Manfred Fischer, Christian Gebauer, Sidney Sam, Emir Karic (Option auf ein weiteres Jahr), Reuf Durakovic, Julio Villalba, Philipp Netzer, Johannes Tartarotti & Leihspieler Ousmane Diakite. © GEPA 3/15 Spektakulär ist auch die Vertragssituation in St. Pölten. Pak, Ingolitsch, Ambichl, Hofbauer, Muhamedbegovic, Ouedraogo, Petrovic, Klarer, Schulz, Burke, Vollnhofer und Grabovac können gratis gehen. Für Meisl besitzt der SKN eine Kaufoption. © GEPA 4/15 In Hartberg laufen zahlreiche Arbeitspapiere aus. Die zum Teil prominenten Namen: Rajko Rep, Dario Tadic, Luckeneder, Lema, Cancola, Tschernegg, Nimaga, Okstrak, Gotal, Rotter, Kröpfl, Sallinger, Dante. © GEPA 5/15 Auch der Admira steht ein Umbruch bevor. Die Verträge von Andreas Leitner, Markus Lackner, Kolja Pusch, Mario Pavelic, Wilhelm Vorsager, Sebastian Bauer und Milos Spasic laufen mit 30. Juni 2020 aus. © GEPA 6/15 Die WSG wird sich weitestgehend neu orientieren (müssen). Folgende Verträge laufen aus: Oswald, Soares, Svoboda, Yeboah, Petsos, Cabrera, Nitzlnader, Kovacec (Option auf weitere 2 Jahre) und Maierhofer. © GEPA 7/15 9 Verträge mit zum Teil Schlüsselspielern enden in Mattersburg: Andreas Gruber, Markus Kuster, Patrick Salomon, Jano, Alois Höller, Thorsten Mahrer, Michael Lercher, Tino Casali und Victor Olatunji. © GEPA 8/15 Wilder Westen auch in Wolfsberg: Die Verträge von Romano Schmid, Lukas Schmitz, Michael Novak, Milos Jojic, Christopher Wernitznig, Miguel Vieira, Alexander Kofler, Alexander Schmidt... © GEPA 9/15 ...Nemanja Rnic, Manfred Gollner, Manuel Kuttin, Dominik Baumgartner, Sven Sprangler, Cheikhou Dieng, Stefan Gölles, Christian Dobnik, Marko Soldo und Marcel Holzer enden im Sommer. Wahnsinn! © GEPA 10/15 Einen Umbruch hätte zwar gerne die Austria, aber es enden nur die Verträge der Leihspieler Poulsen und Palmer-Brown, sowie bei Lucic und Klein. Bei Pentz und Sarkaria gibt es jeweils eine Option auf ein weiteres Jahr. © GEPA 11/15 Auch bei Sturm werden sich viele Spieler neu orientieren. Die Verträge der Leihspieler Kiril Despodov und Thorsten Röcher (Sturm besitzt bei Röcher eine Kaufoption) enden. Zusätzlich könnten auch Siebenandl, Dominguez, Avlonitis... © GEPA 12/15 ...Isaac Donkor, Thomas Schrammel, Christoph Leitgeb, Tobias Koch und Florian Ferk ablösefrei gehen. Mit Philipp Huspek konnte hingegen verlängert werden. Spannende Zeiten in Graz! © GEPA 13/15 Ja, kein Scherz: Bei Red Bull Salzburg läuft lediglich der Vertrag von Routinier Alexander Walke im Sommer aus. Auch beim FC Liefering gibt es keine auslaufenden Verträge von prominenten Talenten. © GEPA 14/15 Der LASK hat vorgesorgt: In Linz laufen nur die Verträge der beiden Leihspieler Klauss und Samuel Tetteh aus. Für Tetteh besitzt der LASK sogar eine Kaufoption in nicht bekannter Höhe. © GEPA 15/15 Rapid Wien hat noch etwas Arbeit vor sich: Im Sommer enden die Verträge von Captain Stefan Schwab, Stephan Auer, Tobias Knoflach, Paul Gartler und Talent Lion Schuster.

Auslaufende Verträge, wie jene von Florian Klein oder Dominik Prokop, sowie Leihverträge wie bei Erik Palmer-Brown und Andreas Poulsen sollen nach Ostern angegangen werden. Denn einerseits fehlt der Austria derzeit der Zeitrahmen für die restliche Saison, andererseits muss dies auch mit den Vereinen der Leihspieler besprochen werden.

Generell erwartet der Sportdirektor aber ein heruntergefahrenes Transferfenster: "Die Auswirkungen auf das Transferfenster werden kurzfristig im Sommer- und Winter-Transferfenster groß sein. Ich denke, es wird sich in einem vernünftigeren Rahmen bewegen als sonst. Ob es langfristig zu einer, auch gewünschten, Veränderung der Transfersummen kommen wird, kann man bezweifeln."