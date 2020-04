Donis Avdijaj über legendäres Interview bei Sturm: "Das war doch nicht ernst"

Donis Avdijaj ärgert sich noch heute über sein legendäres Scherz-Interview, das er in seiner Zeit als Leihspieler beim SK Sturm Graz gegeben hat. Der 23-Jährige sieht seinen nächsten Schritt nach dem Engagement in der österreichischen Bundesliga heute als Fehler.

"Nach meiner Leihe zu Sturm Graz hätte ich nicht zu Schalke zurückgehen, sondern wechseln sollen. Aber ich wollte mich behaupten", sagte Avdijaj im Gespräch mit der SportBild. Er galt einst als hoffnungsvolles Talent auf Schalke, weswegen er auch mit einem Vertrag, in dem eine 50-Millionen-Euro teure Ausstiegsklausel integriert war, ausgestattet wurde.

Mittlerweile hadert Avdijaj mit der Summe. "Damals war diese Summe für einen Teenager etwas Außergewöhnliches. Heute ist ja gefühlt jeder hochtalentierte Fußballer gleich 50 Millionen wert. Als junger Kerl fühlst du dich natürlich toll und geehrt, bist wahnsinnig stolz. Ich hätte nie gedacht, dass das mal der Grund sein könnte, warum jede Kleinigkeit gegen mich verwendet würde."

Donis Avdijaj: Interview "war witzig gemeint"

So eben auch jenes Interview, mit dem Avdijaj stets in Zusammenhang gebracht wird. Ich finde es traurig, dass mich dieses Interview so verfolgt. Die Aussagen waren doch nicht ernst, sondern einfach nur witzig gemeint", sagte Avdijaj.

Und weiter: "Meine Teamkollegen haben im Trainingslager vergleichbare Spaß-Interviews gegeben. Wir haben alle darüber gelacht. Am Ende wurde nur meines veröffentlicht. Und ich wurde dann in sozialen Netzwerken übel beschimpft. Weil viele Menschen leider nur das Negative sehen wollen."

