Bundesliga, 2. Liga & ÖFB-Cup - wie geht es weiter? Die Pressekonferenz der Bundesliga im Liveticker

Nachdem Sportminister Werner Kogler am Mittwoch bekannt gegeben hat, dass man Geisterspielen in der Bundesliga unter gewissen Voraussetzungen nicht im Wege stehen möchte und Trainings in Kleingruppen ab kommenden Montag wieder möglich sein sollen, entscheiden heute die Österreichische Bundesliga gemeinsam mit den Vereinen der höchsten beiden Spielklassen in einer Klubkonferenz über das weitere Vorgehen im heimischen Profi-Fußball. Die anschließende Pressekonferenz können Sie hier im SPOX-LIVETICKER mitverfolgen.

"Es ist keine Euphorie angebracht", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner, nachdem der ÖFB der österreichischen Bundesliga grünes Licht für die Beendigung der Saison mittels Geisterspielen gegeben hatte. "Es ist ein sehr nüchterner wirtschaftlicher Hintergrund mitzubedenken. Die Testungen verursachen Kosten in Millionenhöhe. Dazu kommen die Einnahmenausfälle bei den Zuschauern. Es wird für viele Klubs ganz eng werden."

© GEPA

Nun liegt der Ball bei der Bundesliga, die am Donnerstag gemeinsam mit den Vereinen der höchsten beiden Fußball-Ligen Österreichs per virtueller Klubkonferenz über den weiteren Fahrplan entscheidet. "Wir haben die Entscheidung an die Liga delegiert, weil sie das umzusetzen und auch wirtschaftlich zu verantworten hat - und das ist eine gewaltige Bürde", sagte Windtner.

Bundesliga-Fortsetzung: Der Pressetermin im Liveticker

Pressekonferenz der Bundesliga im TV und Livestream

Den Pressetermin der Österreichischen Bundesliga im Anschluss an die Klubkonferenz können Sie auf der Website und auf der Facebook-Seite der Bundesliga im Livestream mitverfolgen. Start der Pressekonferenz ist in etwa um 16.30 Uhr, je nach Dauer der Klubkonferenz kann sich dieser Termin jedoch zeitlich verschieben. Der Pressetermin wird nicht im TV übertragen.

Werner Kogler will Geisterspielen nicht im Weg stehen

Am Mittwoch äußerte sich Vizekanzler Werner Kogler in seiner Rolle als Sportminister bei einer Pressekonferenz über eine mögliche Fortsetzung der heimischen Bundesliga im Zuge der Corona-Krise. Kogler wolle Geisterspielen nicht im Wege stehen. Voraussetzung hierfür seien kurzfristige, viruserkennende Tests, welche ein bis zwei Tage vor jedem Spiel bei Spielern und Funktionären gemacht werden müssten. Dies würde pro Spiel rund 200 Personen betreffen, wie Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer meinte. Die Kosten von in etwa 100 Euro pro Test müssten die Klubs selbst übernehmen.

Zudem gab Kogler bekannt, dass ab kommendem Montag Trainings in Kleingruppen für Bundesliga-Klubs sowie für ÖFB-Cup-Finalist Austria Lustenau möglich seien. Wichtig hierbei sei es, dass es sich stets um die gleichen Kleingruppen handle.

Für Österreichs Unterhausfußball gilt die Saison seit Mittwoch für beendet. Das ÖFB-Präsidium gab bekannt, dass alle Ligen von der Regionalliga abwärts mit sofortiger Wirkung abgebrochen werden. Es gibt keine Meister, Auf- oder Absteiger.