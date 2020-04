Bundesliga: Gewerkschaft holt Spieler-Meinungen zu Trainingsstart ein

In der österreichischen Bundesliga sind die Vorbereitungen auf eine Wiederaufnahme des Trainings angelaufen. Die Spielergewerkschaft VdF hat nach Rücksprache mit der Liga-Führung eine Umfrage unter den Profis der beiden höchsten Spielklassen gestartet, ob beziehungsweise wann sie zu einer Rückkehr auf den Platz bereit wären.

Die bisher letzten Partien im Oberhaus gingen am 8. März über die Bühne, nach derzeitigem Stand pausiert die Meisterschaft wegen der Coronavirus-Pandemie zumindest bis Anfang Mai. Um für einen Neustart gerüstet zu sein, ist eine gewisse Trainings-Vorlaufzeit nötig, weshalb die ersten Einheiten laut VdF-Vorsitzenden Gernot Zirngast im Idealfall unmittelbar nach Ostern beginnen könnten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dabei schwebt dem Ex-Bundesliga-Kicker ein Modell wie in Teilen Deutschlands vor, wo in Kleingruppen ohne Körperkontakt geübt wird. "Wir halten uns in dieser Angelegenheit selbstverständlich an die Vorgaben der Regierung, aber wir wollen gerüstet sein, falls wir Grünes Licht bekommen", sagte Zirngast der APA.

Bundesliga: Die erfolgreichsten heimischen Torjäger des Jahrtausends © GEPA 1/21 In den vergangenen 20 Jahren haben so einige außerordentliche Stürmer die heimische Bundesliga beehrt: Das sind die erfolgreichsten österreichischen Torjäger dieses Jahrtausends. (Daten von Opta Sports) © GEPA 2/21 PLATZ 20: STEFAN SCHWAB - 54 Tore in 267 Einsätzen zwischen 11/12 und 19/20 für SK Rapid Wien (39) und Admira (15). © GEPA 3/21 PLATZ 19: RENE GARTLER - 54 Tore in 193 Einsätzen zwischen 03/04 und 19/20 für SKN St. Pölten (11), LASK (3), SV Ried (30) und SK Rapid Wien (10). © GEPA 4/21 PLATZ 18: STEFAN MAIERHOFER - 55 Tore in 133 Einsätzen zwischen 07/08 und 19/20 für WSG Tirol (1), SV Mattersburg (7), Wr. Neustadt (1), Red Bull Salzburg (15) & SK Rapid Wien (31). © GEPA 5/21 PLATZ 17: MICHAEL MÖRZ - 56 Tore in 315 Einsätzen zwischen 03/04 und 12/13 für SV Mattersburg (56). © GEPA 6/21 PLATZ 16: PATRICK BÜRGER - 56 Tore in 232 Einsätzen zwischen 04/05 und 19/20 für SV Mattersburg (56). © GEPA 7/21 PLATZ 15: PHILIPP HOSINER - 59 Tore in 116 Einsätzen zwischen 11/12 und 19/20 für SK Sturm Graz (3), FK Austria Wien (41) und Admira (15). © GEPA 8/21 PLATZ 14: ROLAND KIRCHLER - 60 Tore in 212 Einsätzen zwischen 99/00 und 07/08 für SCR Altach (11), Red Bull Salzburg (3), FC Pasching (12), Austria Salzburg (9) und FC Tirol (25). © GEPA 9/21 PLATZ 13: ALEXANDER GRÜNWALD - 61 Tore in 274 Einsätzen zwischen 07/08 und 19/20 für FK Austria Wien (53) und Wr. Neustadt (8). © GEPA 10/21 PLATZ 12: ROMAN KIENAST - 62 Tore in 225 Einsätzen zwischen 02/03 und 16/17 für SK Sturm Graz (45), FK Austria Wien (14) und SK Rapid Wien (3). © GEPA 11/21 PLATZ 11: HERWIG DRECHSEL - 65 Tore in 240 Einsätzen zwischen 99/00 und 09/10 für SV Ried (65). © GEPA 12/21 PLATZ 10: ROLAND KOLLMANN - 68 Tore in 166 Einsätzen zwischen 01/02 und 07/08 für SK Austria Kärnten (5) und GAK (63). © GEPA 13/21 PLATZ 9: RONALD BRUNMAYR - 70 Tore in 165 Einsätzen zwischen 99/00 und 06/07 für SV Ried (14), SK Sturm Graz (6) und GAK (50). © GEPA 14/21 PLATZ 8: IVICA VASTIC - 71 Tore in 198 Einsätzen zwischen 99/00 und 08/09 für LASK (17), FK Austria Wien (14) und SK Sturm Graz (40). © GEPA 15/21 PLATZ 7: JOHANNES AIGNER - 76 Tore in 282 Einsätzen zwischen 04/05 und 18/19 für SCR Altach (35), Wr. Neustadt (21), FK Austria Wien (13) und FC Tirol (7). © GEPA 16/21 PLATZ 6: MARC JANKO - 77 Tore in 121 Einsätzen zwischen 02/03 und 09/10 für Red Bull Salzburg (75) und Admira (2). © GEPA 17/21 PLATZ 5: MARIO HAAS - 80 Tore in 272 Einsätzen zwischen 00/01 und 12/13 für SK Sturm Graz (80). © GEPA 18/21 PLATZ 4: ROLAND LINZ - 85 Tore in 211 Einsätzen zwischen 01/02 und 12/13 für FK Austria Wien (66), SK Sturm Graz (4) und Admira (15). © GEPA 19/21 PLATZ 3: DENI ALAR - 96 Tore in 269 Einsätzen zwischen 08/09 und 18/19 für SK Rapid Wien (39), SK Sturm Graz (36) und Kapfenberger SV (21). © GEPA 20/21 PLATZ 2: ROMAN WALLNER - 112 Tore in 368 Einsätzen zwischen 99/00 und 15/16 für SV Grödig (6), Wacker Innsbruck (14), Red Bull Salzburg (26), LASK (17), FK Austria Wien (6), Admira (1) und SK Rapid Wien (42). © GEPA 21/21 PLATZ 1: CHRISTIAN MAYRLEB - 126 Tore in 319 Einsätzen zwischen 99/00 und 10/11 für LASK (33), FC Pasching (49), Red Bull Salzburg (7) und FK Austria Wien (37).

Von Sportminister Werner Kogler gab es diesbezüglich vorsichtig positive Signale. "Das klingt nicht unplausibel", meinte der Vizekanzler auf einer Pressekonferenz am Samstag, als er nach Fußball-Trainings in Kleingruppen, wie sie etwa bereits in Deutschland praktiziert werden, gefragt wurde. "Wir schauen uns das gerne an."

VdF-Umfrage bis Mitte kommender Woche ausgewertet

Die VdF-Umfrage soll bis Mitte kommender Woche ausgewertet sein, erste Erkenntnisse gibt es laut Zirngast schon jetzt. "Die Tendenz geht dahin, dass die Spieler die Meisterschaft auf sportlichem Weg beenden und so schnell wie möglich ins Training einsteigen wollen, aber nur dann, wenn es die Situation erlaubt und die Umstände passen."

Pläne wie in England oder Deutschland, wo man Spieler notfalls in eigenen Quarantäne-Hotels unterbringen will, um die Meisterschaft finalisieren zu können, existieren nach den Angaben von Zirngast in Österreich derzeit nicht. "Es ist sicher alles möglich, aber momentan ist überhaupt nichts angedacht. Das hängt von der Gesamtentwicklung ab und müsste mit den Spielern besprochen werden."