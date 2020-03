SK Rapid Wien verkauft Corona-Schutzmasken im Klub-Design

Während das Corona-Virus global grassiert, setzt der SK Rapid Wien auf ein kreatives Verkaufskonzept. Die Hütteldorfer bringen nach Ostern Schutzmasken im Rapid-Design auf den Markt.

"Am Montag wurde von der Bundesregierung bekannt gegeben, dass künftig bei Supermarkt-Einkäufen Schutzmasken zu tragen sind. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, welche im grün-weißen Design zu erhalten", heißt es in einem Statement des SK Rapid.

© SK Rapid

Dabei handelt sich um waschbare und nachhaltige Microfasermasken, die kein medizinisches Fachprodukt sind, aber ihren Zweck erfüllen, heißt es von Seiten Rapids.

"Ihr könnt damit eure Verbundenheit zu unserem Klub demonstrieren und uns zudem durch den Erwerb auch unterstützen. Bestellungen sind ab sofort möglich, wir bitten um etwas Geduld für die Lieferung, spätestens direkt nach Ostern gehen die ersten Rapid-Schutzmasken per Post an euch raus", so Rapid weiter.