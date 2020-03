SK Rapid Wien: Fans äußern sich zum Hopp-Eklat

Am vergangenen Spieltag in der deutschen Bundesliga kam es gleich zu mehreren Spielunterbrechungen aufgrund von rüden Spruchbändern in den Fankurven. Nun nahmen die Rapid-Fans Stellung zu der aufgeheizten Situation.

Auf einem Transparent während dem Bundesliga-Spiel gegen SV Mattersburg (3:1) stand geschrieben: "ÖFB & Liga: Lasst euch vom Hurensohn-Virus nicht infizieren. Gegen Kollektivstrafen & Pro 50+1 in Ö, D & überall!"

Abgesehen vom Schimpfwort, mit dem der Unternehmer und Klubbesitzer der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, verunglimpft wurde, erlaubten sich die Rapid-Anhänger in Zeiten des Corona-Virus eine zumindest gewagte Wortwahl.

© GEPA

Unterdessen bekräftigte der Block West seine Stellung zu Kollektivstrafen, die oftmals gefordert werden und nach Verfehlungen viele unbeteiligte Fans treffen würden.

Die Hütteldorfer Fangemeinde begrüßt zudem die 50+1-Regel. Diese in der deutschen Bundesliga gültige Regel besagt, dass Investoren Mehrheitseigentümer jener Kapitalgesellschaften werden, in denen Klubs ihren Profibetrieb ausgliedern.