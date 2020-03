Beschlossen: Bundesliga pausiert aufgrund Coronavirus bis Anfang Mai

Die österreichische Bundesliga pausiert aufgrund des grassierenden Coronavirus bis Anfang Mai, das hat die Liga am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgegeben.

Die Pause in der heimischen Bundesliga dauert aufgrund der Coronavirus-Pandemie nun bis Anfang Mai. Dafür wird die Saison bis Ende Juni verlängert, wie die Bundesliga am Mittwochnachmittag nach einer Videokonferenz mit allen Klubs in der höchsten Spielklasse mitteilte.

"Die Verlängerung der Saison in den Juni hinein gibt nun auch die Möglichkeit, die Saison solange wie möglich, bis Anfang Mai zu unterbrechen", hieß es in der Aussendung. "Alle Klubs hoffen aus sportlichen sowie aus wirtschaftlichen Gründen, dass die Saison fertig gespielt werden kann."

Mane, Kampl & Co.: Die letzte RB-Salzburg-Mannschaft, die nicht Meister wurde © GEPA 1/32 Der LASK schubste Red Bull Salzburg Mitte Februar von der Tabellenspitze und gab diese nicht mehr ab. Laut einem angeblichen UEFA-Vorschlag könnten die Linzer nun gar vorzeitig zum Meister gekrönt werden. © GEPA 2/32 RB-Salzburg-Fans wurden in der Liga schon lange nicht enttäuscht: Zuletzt verpassten die Bullen 2012/2013 den Meistertitel. Mit 5 Punkten Vorsprung wurde Peter Stögers Austria Meister. SPOX zeigt euch den damaligen Luxus-Kader der Salzburger. © GEPA 3/32 Alexander Walke, Tormann, damals 29 Jahre alt. © GEPA 4/32 Eddie Gustafsson, Tormann, damals 35 Jahre alt. © GEPA 5/32 Thomas Dähne, Tormann, damals 18 Jahre alt. © GEPA 6/32 Isaac Vorsah, Innenverteidiger, damals 24 Jahre alt. © GEPA 7/32 Rodnei, Innenverteidiger, damals 26 Jahre alt. © GEPA 8/32 Franz Schiemer, Innenverteidiger, damals 26 Jahre alt. © GEPA 9/32 Martin Hinteregger, Innenverteidiger, damals 19 Jahre alt. © GEPA 10/32 Douglas Silva, Innenverteidiger, damals 28 Jahre alt. © GEPA 11/32 Ibrahim Sekagya, Innenverteidiger, damals 31 Jahre alt. © GEPA 12/32 Christopher Dibon, Innenverteidiger, damals 21 Jahre alt. © GEPA 13/32 Dusan Svento, Linksverteidiger, damals 26 Jahre alt. © GEPA 14/32 Andreas Ulmer, Linksverteidiger, damals 26 Jahre alt. © GEPA 15/32 Florian Klein, Rechtsverteidiger, damals 25 Jahre alt. © GEPA 16/32 Christian Schwegler, Rechtsverteidiger, damals 28 Jahre alt. © GEPA 17/32 Valentino Lazaro, Rechter Verteidiger, damals 16 Jahre alt. © GEPA 18/32 David Mendes da Silva, Defensives Mittelfeld, damals 29 Jahre alt. © GEPA 19/32 Rasmus Lindgren, Defensives Mittelfeld, damals 27 Jahre alt. © GEPA 20/32 Stefan Ilsanker, Defensives Mittelfeld, damals 23 Jahre alt. © GEPA 21/32 Christoph Leitgeb, Zentrales Mittelfeld, damals 27 Jahre alt. © GEPA 22/32 Valon Berisha, Zentrales Mittelfeld, damals 19 Jahre alt. © GEPA 23/32 Kevin Kampl, Zentrales Mittelfeld, damals 21 Jahre alt. © GEPA 24/32 Stefan Hierländer, Rechtes Mittelfeld, damals 21 Jahre alt. © GEPA 25/32 Georg Teigl, Rechtes Mittelfeld, damals 21 Jahre alt. © GEPA 26/32 Sadio Mane, Linksaußen, damals 20 Jahre alt. © GEPA 27/32 Alan, Mittelstürmer, damals 22 Jahre alt. © getty 28/32 Jonathan Soriano, Mittelstürmer, damals 26 Jahre alt. © GEPA 29/32 Stefan Maierhofer, Mittelstürmer, damals 29 Jahre alt. © GEPA 30/32 Cristiano, Mittelstürmer, damals 25 Jahre alt. © GEPA 31/32 Havard Nielsen, Mittelstürmer, damals 18 Jahre alt. © GEPA 32/32 Bright Edomwonyi, Mittelstürmer, damals 17 Jahre alt.

Termine über Fortsetzung der Liga noch völlig offen

Ob dies der Fall sein wird, liegt allerdings nicht in den Händen der Bundesliga. "Die Entscheidung darüber treffen aktuell jedoch die Regierung nach Absprache mit den zuständigen Gesundheitsexperten", heißt es weiter in der Aussendung. "Jetzt gilt es, die Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus abzuwarten und insbesondere aktiv zu unterstützen."

Zudem sollen in den kommenden Tagen auch Termine für Europacupspiele, Länderspiele sowie das Cupfinale diskutiert werden. Bei Entspannung der Lage und der Möglichkeit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs würden die Klubs über konkrete Starttermine und einen alternativen Terminplan beraten. Dabei verweist die Bundesliga auch auf nach der Pause nötige Vorbereitungszeiten der Klubs.

Bundesliga-Vorstand: "Wahrscheinlichkeit von Spielen mit Zuschauern nicht sehr hoch"

Um die Meisterschaft finalisieren zu können, sind auch durchwegs Geisterspiele eine Option. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spiele mit Zuschauern abhalten können, ist bis Ende Juni nicht sehr hoch. Insofern müssen sich die Clubs Gedanken machen, in welche Richtung man gehen will", erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Diesbezüglich gebe es aber noch keine klare Tendenz.

Sollte es trotz größter Bemühungen zu einem Abbruch kommen, wäre die weitere Vorgehensweise offen. "Es gibt weder in den Bundesliga-Statuten noch in jenen von FIFA und ÖFB eine Regelung, die sich damit auseinandersetzt, was passiert, wenn die Meisterschaft nicht beendet wird", betonte Ebenbauer. Beschlüsse zur Wertung einer abgebrochenen Meisterschaft müssten auf jeden Fall in der Hauptversammlung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gefasst werden.