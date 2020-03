Altach-Keeper Martin Kobras sieht nach Blackout Rote Karte

Irres Blackout beim Spiel zwischen Admira Wacker Mödling und SCR Altach: Martin Kobras, Keeper der Vorarlberger, ging früh vom Platz.

Bereits in der zehnten Minute musste SCR Altach mit einem Mann weniger bestehen. Was war passiert? Eine verlorene Flanke in die Spitze wurde eigentlich vom SCR-Innenverteidiger Dabali abgelaufen, doch gleichzeitig kam auch Keeper Martin Kobras aus dem Sechzehner und wollte die Kugel vor dem herannahenden Admira-Stürmer Markus Pink klären.

Doch dann passierte der Fauxpas: Kobras scheiterte beim Klärungsversuch und schoss Pink an, der wiederum versuchte den Altach-Schlussmann zu überheben. Mit der Hand fischte Kobras den Ball herunter, allerdings gut 30 Meter vor dem eigenen Tor.

Schiedsrichter Ebner schritt darauf folgerichtig ein und zeigte dem Altach-Keeper den roten Karton. Für den Kobras wurde Ersatztormann Benjamin Ozegovic eingewechselt, zudem musste Verteidiger Anderson vom Platz.