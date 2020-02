Youth League: Red Bull Salzburg trifft zu Hause auf Derby County

Die Auslosung in Nyon hat den Jungbullen mit Derby County FC einen weiteren Gegner aus England beschert. Somit wartet auf die Salzburger nach dem Sieg im Elfmeterschießen im Play-off gegen den Titelverteidiger FC Porto eine weitere große Bewährungsprobe in der UEFA Youth League. Derby County konnte sich im Play-off gegen Borussia Dortmund durchsetzen.

Das Achtelfinale, bestehend aus einer einzigen Partie, wird entweder am Dienstag, den 03. März 2020 oder am Mittwoch, den 04. März 2020 in Grödig ausgetragen, die Jungbullen haben somit Heimrecht. Der genaue Spieltermin wird nach Abstimmung mit den TV-Partnern fixiert.

Sollten die Salzburger auch diese Runde gegen Derby County FC überstehen, würde man im Viertelfinale - ebenfalls zu Hause - auf den Sieger aus der Partie Atalanta Bergamo vs. Olympique Lyon treffen.