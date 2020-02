WSG-Stürmer Stefan Maierhofer nach vergebenem Elfer: "Da haben die Leute in Lustenau was zu lachen"

Für die WSG Tirol und Neuzugang Stefan Maierhofer setzte es in der Viertelfinal-Begegnung mit Austria Lustenau eine knappe, aber schmerzhafte Niederlage. Nach einem 2:2-Unentschieden ging es in das Elfmeterschießen, welches die Vorarlberger für sich entschieden. Eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielte dabei der eingewechselte Maierhofer.

Den entscheidenden Elfmeter setzte der "Major" knapp über das Tor und verhalf den Vorarlbergern damit zum Einzug in das Halbfinale des ÖFB-Cups. "Da haben die Leute in Lustenau wieder was zu lachen", sagte der 37-Jährige im ORF-Interview. Zudem sprach Maierhofer von einem weichen Ball: "Er ist mir dann ein bisschen aufgestiegen, das passiert den besten Fußballern."

Lustenau-Trainer Roman Mählich zeigte sich erfreut über die Leistung seiner Mannschaft: "Am Ende ist uns vielleicht ein wenig die Luft ausgegangen. Aber ich denke, dass der Sieg in Summe verdient ist."

ÖFB-Cup Viertelfinale: Alle Partien in der Übersicht