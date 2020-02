Testspiele: Austria Wien feiert zwei Siege - SK Rapid remisiert gegen Zweitligist SV Horn

Am heutigen Samstag feierte die Austria Wien klare zwei Siege gegen den slowakischen Erstligisten Ruzomberok und die Juniors Oberösterreich. Der SK Rapid strauchelte hingegen gegen den SV Horn und musste sich schlussendlich mit einem Unentschieden begnügen.

"Wir waren nicht so bereit, in die Zweikämpfe zu gehen, wie es nötig ist und haben zu wenig investiert gegen einen Gegner, der alles ins Spiel geworfen hat. Es ist ein Lerneffekt vor dem Frühjahrsstart nächste Woche, denn wir werden uns sehr schwer tun, wenn wir so auftreten. In den Spielen in Belek haben wir gute Leistungen abgeliefert, heute hätten wir uns viel besser präsentieren müssen", resümierte Rapid-Trainer Didi Kühbauer das Remis gegen die Niederösterreicher.

Für die Austria endete der Testspiel-Samstag erfreulicher. "Beide Gegner waren sehr robust, aber wir haben zweimal sehr gut dagegen gehalten, zweimal gut gespielt und verdient gewonnen. Mich freut, dass wir bis auf Kleinigkeiten keine gröbere Verletzungen davongetragen haben und dass sich aus beiden Mannschaften alle angeboten haben für nächste Woche in Altach", lobte Ilzer die Mannschaftsleistung der Veilchen.

FK Austria Wien - MFK Ruzomberok (SVK) 4:1 (2:0)

Austria-Tore: Monschein (19., 55., 74.), Klein (43.)

Austria spielte mit: Lucic; Klein, Palmer-Brown, Madl, Martschinko; Grünwald, Ebner (77., Hahn); Cavlan (66., Cavlan), Prokop, Sarkaria; Monschein (81., Yateke)

FK Austria Wien - FC Juniors OÖ 4:1 (1:1)

Tore: Fitz (42., 72.), Edomwonyi (80., 86.) bzw. Gartler (13.)

Austria spielte mit: Pentz; Zwierschitz, Handl, Borkovic, Poulsen; Demaku, Jeggo; Sax (71., Yateke), Fitz (71., Hahn), Wimmer (46., Pichler); Edomwonyi

SK Rapid Wien - SV Horn 1:1 (0:1)

Tore: Arase (70.) bzw. Schwab (12./Eigentor)

SK Rapid spielte mit: Strebinger; Stojkovic (67., Auer), Dibon (67., Hofmann), Barac (67., Sonnleitner), Ullmann (76., Hajdari); Grahovac (67., Velimirovic), Schwab; Murg (72., Schick), Knasmüllner (67., Kara), Arase (72., Bozic); Fountas (46., Kitagawa)

SCR Altach - FC Dornbirn 1:0 (0:0)

Tor: Gebauer (66.)

SV Ried - FC Mladost Doboj Kakanj 5:0 (3:0)

Tore: Reifeltshammer (2.), Wießmeier (28.), Nutz (32.), Takougnadi (58.), Boateng (63.)

FC Liefering - FC Brentford U23 4:2 (4:1)

Liefering-Tore: Gürleyen (7.), Bukta (13.), Anselm (32.) Kjaergaard (42.)