SK Rapid Wien - SV Mattersburg: Bundesliga live im TV, Liveticker und Livestream

Am Sonntag empfängt der SK Rapid im vorletzten Spiel des Bundesliga-Grunddurchgangs den SV Mattersburg (17:00 Uhr - hier im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Fernsehen und im Stream gezeigt wird.

Die letzten zwei Duelle mit den Burgenländern gingen an den SK Rapid. Zuletzt siegten die Hütteldorfer in Mattersburg mit 3:2, zuvor reichte es im Halbfinale des ÖFB-Cups in der Vorsaison für einen 2:0-Heimsieg.

Auch die tabellarischen Verhältnisse sind klar und deutlich: Rapid liegt auf dem dritten Tabellenplatz und ist bereits fix für die Meistergruppe qualifiziert, der SV Mattersburg (9.) liegt jedoch nur drei Zähler über dem Tabellenende.

Rapid Wien - SV Mattersburg: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Das Sonntagsspiel ist ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4 HD im Einzelspiel zu sehen - via Sky Go sogar im Livestream (nur für Sky-Abonnenten).

Bundesliga: Rapid Wien - SV Mattersburg im LIVETICKER

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17:00 Uhr verfolgen.

Arase bleibt bis 2022 bei Rapid

Vor der Partie hatte der SK Rapid gute Nachrichten zu verkünden. Kelvin Arase hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Rapid bis Ende Juni 2022 verlängert. Der 21-Jährige, der bereits mit 17 bei den Wienern debütiert hatte, schaffte in dieser Saison den Durchbruch und hält nach 17 Pflichtspielen bei drei Toren.

"Auch wenn er ein junger Spieler ist, hat er uns diese Saison sehr viel Energie gegeben", sagte Rapid-Coach Dietmar Kühbauer.

