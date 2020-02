Operation notwendig! Sturm Graz muss lange auf Kiril Despodov verzichten

Ganz schlechte Nachrichten für den SK Sturm: Schlüsselspieler Kiril Despodov muss sich laut der Kleinen Zeitung einer Operation unterziehen und fällt lange aus.

Despodov ist zweifellos der Starspieler in der Offensive des SK Sturm. Nun müssen die Steirer aber länger auf die Leihgabe von Cagliari verzichten.

In Absprache mit seinem Stammverein muss der Bulgare in Innsbruck am Sprunggelenk operiert werden - weil seine Knöchelverletzung schlimmer als befürchtet ist.

Wann der 23-Jährige für die Schwarz-Weißen wieder auf dem Platz stehen kann, ist unklar - aber die Grazer müssen mit einer Ausfallszeit von sieben bis acht Wochen rechnen.

Somit wird der bulgarische Nationalspieler Sturm erst wieder im Saisonfinish helfen können. Äußerst bitter, denn Despodov sammelte in der laufenden Spielzeit zwölf Scorerpunkte in elf Bundesliga-Spielen und erzielte alle 126 Minuten einen Treffer.