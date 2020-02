Offiziell: Manuel Martic wechselt von Rapid zu Inter Zapresic

Rapid Wien hat am Dienstag den Vertrag mit Mittelfeldspieler Manuel Martic einvernehmlich aufgelöst. "Der 24-Jährige wechselt zu Inter Zapresic in die erste kroatische Liga", teilten die Hütteldorfer in einer Aussendung mit.

Martic war im Sommer 2018 vom SKN St. Pölten zu Rapid gekommen und absolvierte 22 Pflichtspiele für die Profi-Mannschaft der Grün-Weißen.

Mit Dejan Ljubicic, Dalibor Velimirovic, Lion Schuster, Srdjan Grahovac und Neuzugang Dejan Pavlovic tummelt es sich auch nach Martic' Wechsel weiterhin im defensiven Mittelfeld der Hütteldorfer.

Martic trifft bei Zapresic auf Ex-SKN-St. Pölten-Kicker Manuel Haas.