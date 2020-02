ÖFB-Cup heute live: SKU Amstetten gegen Red Bull Salzburg im Free-TV sehen

Den Abschluss dieses Viertelfinal-Wochenendes macht der amtierende Cup-Sieger Salzburg zu Gast beim SKU Amstetten (ab 18 Uhr im Liveticker). SPOX zeigt, wo das Cup-Spiel im Free-TV und Livestream zu sehen ist.

Es ist wohl das ungleichste Duell dieses Viertelfinales. Der Neunte der 2. Liga empfängt zuhause den amtierenden und Serien-Cuspsieger Salzburg. Ein kleiner Vorteil für Amstetten könnte der Umstand darstellen, dass die Partie das erste Spiel nach der Winterpause ist und die Bullen noch nicht voll im Gang sind - allerdings gilt dies auch für die Niederösterreicher.

Zudem herrschte bei dem Team von Jesse Marsch wie gewöhnlich hohe Fluktuation im Transferfenster. Mit Erling Haaland, Takumi Minamino, Smail Prevljak und Marin Pongracic verließen gleich vier etablierte Kräfte den Verein. Leih-Rückkehrer Mergim Berisha und Rekordtransfer Noah Okafor gelten allerdings als zwei Top-Neuzugänge, die bereits im Pokal-Viertelfinale eine Rolle spielen könnten. So oder so, Salzburg geht als krasser Favorit in die Partie.

ÖFB-Cup Viertelfinale: SKU Amstetten - Red Bull Salzburg im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den ÖFB-Cup hat traditionell der ORF inne, so auch beim Duell am Sonntag. Das Spiel wird ab 17.50 Uhr auf ORF 1 live übertragen. Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

Auch abseits des TVs kann man das Viertelfinal-Spiel verfolgen, denn via der TVthek bietet der ORF wie üblich einen Livestream an.

ÖFB-Cup Amstetten vs. Salzburg: Im Liveticker

Denjenigen, die das Spiel nicht selbst im TV oder Livestream verfolgen können, steht selbstverständlich auch der SPOX-Liveticker zur Verfügung.

ÖFB-Cup Viertelfinale: Alle Partien in der Übersicht