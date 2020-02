FK Austria Wien - Red Bull Salzburg heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Auch in Fußball-Österreich geht es nun wieder Schlag auf Schlag. Nach dem Auftakt letzte Woche und der Europa League am Donnerstag, geht es für die Salzburger nun nach Wien zur Austria (ab 17.00 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Fernsehen und im Stream gezeigt wird.

Im Spitzenspiel der 20. Runde geht es sowohl für Red Bull Salzburg, als auch die Wiener Austria bereits um einiges. Die Gastgeber kämpfen immer noch um den Einzug ins obere Playoff, auch wenn die Chancen nicht größer werden. So braucht es gegen Angstgegner Salzburg eigentlich einen Sieg, eben so einen gab es in den letzten zehn Spielen aber genau einmal.

Auf der anderen Seite des Feldes ist man ebenfalls auf Konsolidierung aus. Schon die Niederlage gegen den LASK - welche die Tabellenführung kostete - tat dem Team von Jesse Marsch weh.

Doch die 1:4-Packung in der Europa League gegen Frankfurt schmerzt wohl noch mehr, denn damit ist der Traum vom EL-Sieg beinahe geplatzt. Gegen die Veilchen werden die Bullen wohl mit Wut im Bauch ins Spiel gehen.

FK Austria Wien vs. Red Bull Salzburg: Mögliche Aufstellungen

Austria Wien: Pentz - Poulsen, Borkovic, Palmer-Brown, Klein - Jeggo, Ebner - Sarkaria, Grünwald, Cavlan - Monschein

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Farkas - Junuzovic, Mwepu, Ashimeru, Okugawa - Berisha, Adeyemi

Austria Wien - Salzburg: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Das Sonntagsspiel ist ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD im Einzelspiel zu sehen - via Sky Go sogar im Livestream (nur für Sky-Abonnenten).

Die Übertragung beginnt um 16:30 Uhr, kommentiert wird die Partie von Philipp Paternina.

Bundesliga: Austria - Salzburg im LIVETICKER

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17.00 Uhr verfolgen, wo man auch keine Sekunde verpasst.

FK Austria Wien - Red Bull Salzburg: Die letzten zehn Duelle

Datum Ergebnis 28.09.2019 4:1 05.05.2019 1:2 31.03.2019 5:1 11.11.2018 0:2 11.08.2018 2:0 27.05.2018 4:0 18.03.2018 5:0 03.12.2017 1:1 24.09.2017 0:0 25.05.2017 2:3

Bundesliga, 20. Spieltag: Die Begegnungen im Überblick