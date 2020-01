Transfer von FC Basels Noah Okafor zu Red Bull Salzburg vor Abschluss

Gestern Montag kamen erste Gerüchte bezüglich eines Transfers von Noah Okafor nach Salzburg auf. Heute Dienstag berichten die Salzburger Nachrichten bereits, dass der Wechsel kurz vor der Finalisierung steht. Basel ist auf das Geld der Ablöse angewiesen.

Aus Salzburg möchte man die Gerüchte wie üblich nicht kommentiert, die Signale aus Basel hingegen zeigen eine starke Tendenz in Richtung eines baldigen Transfers, so die SN.

Trainer Marcel Koller ist nicht zu 100% von dem 19-Jährigen überzeugt, aufgrund der unstabilen finanziellen Situation des ehemaligen Serienmeisters ist man einem Transfer nicht abgeneigt.

© GEPA

Noah Okafor: Kostspieliger Minamino-Ersatz?

Die SN bringen eine Ablöse in der Gegend von acht Millionen Euro in Spiel - also nur marginal weniger als die Summe, die man für Takumi Minamino bekommen hat. Als Ersatz für eben jenen könnte er auch gedacht sein, denn der pfeilschnelle Okafor kommt vornehmlich am Flügel und im Sturmzentrum zum Einsatz.

Mit seiner Körpergröße von 1,85 Meter, ist er im Spielstil mit dem Japaner aber nicht zu vergleichen. Der Schweizer Nationalspieler hält in Basel einen Vertrag bis 2023 und kam in dieser Saison auf insgesamt 24 Einsätze (3 Tore/2 Vorlagen).