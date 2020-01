Sturm Graz: Löst Andreas Schicker Günter Kreissl als Geschäftsführer Sport ab?

Im Interview mit der Kleinen Zeitung stellte Geschäftsführer Günter Kreissl seine Zukunft beim SK Sturm in Frage. So bezeichnete er Nestor El Maestro als seinen "letzten Sturm-Trainer" (hier geht's zur Story) und bestätigte, dass die Möglichkeit bestehe, dass er "nicht bleibt".

"Jetzt mitten in der Transferzeit möchte ich meine Personalie nicht diskutieren. Aber nach Ende der Transferzeit möchte ich alles so schnell wie möglich geklärt und kommuniziert haben", so der 45-jährige Wiener über seine Zukunft.

"Es gibt zwei Möglichkeiten: Ich bleibe oder ich bleibe nicht. Und dies hat unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Wenn es nach mir geht, möchte ich mich nach Ende der Transferzeit äußern. Wenn es der Verein anders sieht, muss man das besprechen."

Die Kronen Zeitung hat dazu eine eigene Theorie. Demnach würden auf der sportlichen Führungsebene die Spatzen "eine Rochade" von den Grazer Dächern pfeifen. Konkret: Kreissl könnte in die zweite Reihe rücken und als Berater in sportlichen Belangen fungieren. Neuer Sportdirektor soll der nunmehrige Chefscout Andreas Schicker werden.