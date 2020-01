SK Sturm Graz verpflichtet Kevin Friesenbichler vom VfL Osnabrück

Der SK Sturm Graz hat seinen zweiten Neuzugang innerhalb von zwei Tagen bekanntgegeben. Kevin Friesenbichler wechelt mit sofortiger Wirkung vom VfL Osnabrück nach Graz und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2021.

Zudem soll es eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr geben. "Es gab schon öfter Kontakt, aber jetzt hat einfach alle zusammengepasst. Ich bin auch Osnabrück sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben", sagte Friesenbichler zu seinem Wintertransfer.

Und weiter: "Ich freue mich, in meiner Heimat bei einem großen Klub zu spielen. An Nestor El Maestro hab ich sehr positive Erinnerungen von meiner Zeit bei der Austria. Ich kann mir sehr gut vorstellen was er als Trainer von uns will."

Nestor El Maestro: Friesenbichler? "Wird unser Spiel weiter verbessern"

Der Steirer war unter anderem bei Benfica Lissabon, Lechia Gdansk und WAC engagiert. Bei der Wiener Austria kickte er von 2015 bis zum vergangenen Winter und absolvierte 134 Spiele, in denen er 33 Tore und 20 Assists verbuchte.

"Ich schätze seine Qualitäten und er wird unser Spiel weiter verbessern. Ich blicke sehr positiv auf seine Verpflichtung", sagte Sturm-Trainer Nestor El Maestro. In der aktuellen Saison kam Friesenbichler auf sieben Einsätze in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal, er blieb aber in 321 Spielminuten ohne Scorer-Punkt.

"Bei Sturm hat es durchaus Tradition, außerodentlich talentierte Spieler in einer vielleicht schwierigeren Karrierephase zu verpflichten, um gemeinsam an einer erfolgreichen Zukuft zu arbeiten", erklärte Sportdirektor Günter Kreissl die Neuverpflichtung.

Am Mittwoch verkündete Sturm mit der Verpflichtung von Lukas Jäger vom 1. FC Nürnberg einen weiteren Winter-Transfer. Der SK Sturm liegt in der Bundesliga-Tabelle nach 18 Runden auf dem fünften Tabellenrang. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf die untere Tabellenhälfte, auf Spitzenreiter Salzburg fehlen 16 Zähler.

