SK-Rapid-Wien-Legende Alfred Körner ist gestorben

Der frühere österreichische Fußball-Nationalspieler Alfred "Fredi" Körner ist am Donnerstag in der Früh nach kurzer Krankheit im 94. Lebensjahr verstorben. Das gab sein Ex-Club Rapid Wien, für den Körner von 1942 bis 1959 gespielt hatte, am Donnerstag bekannt.

Körner absolvierte 47 Länderspiele für Österreich. Bei der WM 1954 in der Schweiz holte er mit dem ÖFB-Team Rang drei und damit den größten Erfolg der heimischen Fußball-Geschichte. Aus der damaligen Mannschaft war erst am Dienstag Theodor "Turl" Wagner verstorben. Als einziger Spieler aus dem damaligen Endrunden-Kader ist damit Alfred Teinitzer (90) noch am Leben.