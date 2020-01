SCR Altach steht kurz vor Verpflichtung von Alain Wiss und Ogulcan Bekar

Der SCR Altach rüstet in der Winterpause nochmals gehörig auf. Laut Vorarlberger Nachrichten hat der Tabellenachte den Schweizer Nationalspieler Alain Wiss fest verpflichtet, lediglich der obligatorische Medizincheck stehe noch aus.

SCR Altach landet nach Sidney Sam wohl den nächsten Transfer-Coup: Alain Wiss soll laut Medienbericht von St. Gallen ins Ländle wechseln und als neuer Abwehrchef die Defensive stabilisieren. Der 29-Jährige absolvierte starke 280 Spiele in der Super League und wurde zweimal in der Schweizer Nationalelf aufgeboten. Vor einem Jahr zog er sich jedoch einen Kreuzbandriss zu und verlor seinen Stammplatz bei St. Gallen.

Zudem ist sein Vertrag mit Jahreswechsel ausgelaufen und sein Verein zögerte noch mit einem Angebot. Altach nutzte anscheinend die Gunst der Stunde und konnte den Rechtsfuß für sich überzeugen - ein späteres Angebot von St. Gallen schlug er aus. Wiss könnte schon am kommenden Trainingsbeginn am Dienstag dabei sein.

© GEPA

Julio Villalba von Borussia Mönchengladbach soll ausgeliehen werden

Weiters liegt Liefering-Youngster Ogulcan Bekar ein Vertragsangebot vor und könnte nach Altach zurückkehren. Der 19-Jährige hatte vor zwei Jahren die Akademie nach Salzburg bzw. Liefering verlassen.

Doch damit nicht genug. Denn die Rheindörfler sollen ebenso an einer Leihe von Julio Villalba von Borussia Mönchengladbach interessiert sein. Villalba wechselte nach starken Auftritten in der Nachwuchsnationalmannschaft von Paraguay nach Deutschland, schaffte dort aber bisher (auch aufgrund von Verletzungen) nicht den Durchbruch ins erste Team. Der 21-Jährige Angreifer wird meist als Mittelstürmer eingesetzt, kann aber auch als hängende Spitze und am Flügel agieren.