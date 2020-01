Nächster Abgang beim WAC: Red Bull Salzburg holt Anderson Niangbo zurück

Für den WAC kommt es immer dicker: Nach dem schmerzhaften Abgang von Marcel Ritzmaier zu seinem Ex-Coach Gerhard Struber nach Barnsley, dürfte nun der nächste Abgang bereits beschlossene Sache sein. Wie Sky Sport berichtet, wird Salzburg den nach Wolfsberg verliehenen Anderson Naingbo zurück ins eigene Team holen.

Eigentlich war die Leihe Niangbos bis zum kommenden Sommer geplant, allerdings reagiert Salzburg auf die eigenen Abgänge von Erling Haaland, Takumi Minamino und womöglich auch Hee-chan Hwang.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 20-jährige Stürmer wurde zu Saisonbeginn nach Wolfsberg verliehen und konnte dort mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Neun Tore und sieben Vorlagen in 26 Spielen, davon zwei Assists in der Europa League stellen ein gutes Arbeitszeugnis aus.

WAC kämpft mit Abgängen

Nun soll er für den Meister auf Torjagd gehen, am besten auch in der Europa League. Wie prominent seine Rolle unter Jesse Marsch sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Für den WAC stehen demnach weiterhin schwere Zeiten ins Haus. Mit Struber, Ritzmaier und möglicherweise auch noch Michael Sollbauer und Michael Novak, fielen und fallen den Kärntner immer wieder wichtige Stützen der bislang so erfolgreichen Saison weg. Neo-Coach Ferdinand Feldhofer startet währenddessen am heutigen Dienstag in sein erstes Training mit dem WAC.