LASK gibt Stürmer Yusuf Otubanjo an armenischen Meister ab

Der LASK hat Stürmer Yusuf Otubanjo nach Armenien abgegeben. Der 27-jährige Nigerianer wechselt zum dortigen Meister Ararat Armenia FC nach Eriwan, gab der aktuelle Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Donnerstag bekannt.

Otubanjo war nach einem Leihengagement beim Ligarivalen SCR Altach im Sommer 2018 von MSK Zilina aus der Slowakei zum LASK gekommen. In insgesamt 33 Pflichtspiel-Einsätzen für die Linzer erzielte er sechs Tore.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In dieser Saison wurde Otubanjo allerdings nur noch je zweimal in der Liga, im ÖFB-Cup (1 Tor) und in der Champions-League-Qualifikation eingesetzt. "Angesichts seines Wechselwunsches wollten wir Yusuf keine Steine in den Weg legen", erklärte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner.