Bericht: Philipp Proseniks Vertrag beim FAC aufgelöst

Ex-Rapid-Wien-Stürmer Philipp Prosenik und der FAC gehen wieder getrennte Wege. Das berichtet die Krone am Samstag.

Demnach wurde der Vertrag des 26-Jährigen bei den Floridsdorfern wieder aufgelöst.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Wiener dockte im Sommer beim FAC an, konnte in elf Spielen in der 2. Liga jedoch keinen Scorerpunkt verbuchen.

Prosenik kickte vor seinem Engagement beim FAC beim SV Mattersburg (9 Spiele, kein Tor), der SV Ried (14 Spiele, 1 Tor) und dem SK Rapid (60 Spiele, 10 Tore).

Wie es mit Prosenik weitergeht, ist unbekannt.