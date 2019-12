WAC - LASK: Österreichische Bundesliga heute im Livestream, Liveticker und im TV

Am Samstag kommt es um 17:00 Uhr zu einem Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt den LASK. SPOX zeigt euch, wo das Spiel im TV und Livestream zu empfangen ist.

Dabei haben sowohl der LASK (2.) als auch der WAC (3.) mit seltenen Rückschlägen zu kämpfen. Die Linzer gingen am vergangenen Wochenende gegen Rapid zuhause mit 0:4 unter, der WAC verlor überraschend auswärts 1:2 gegen Altach.

Gleichzeitig müssen beide Vereine Kräfte konservieren: Der WAC muss am Donnerstag in der Europa League zum AS Rom, der LASK empfängt Sporting Lissabon. Beide Spiele sind live und in voller Länge auf DAZN zu sehen.

WAC - LASK: TV-Übertragungen und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Das Spiel gibt's ab 17:00 Uhr im Einzelspiel auf Sky Sport Austria 3 HD, via Sky Go sogar im Livestream (nur für Sky-Abonnenten).

Parallel trifft Red Bull Salzburg auf WSG Tirol und der TSV Hartberg auf den SKN St. Pölten. Auf Sky Sport Austria 1 HD läuft die Konferenz.

Kommentiert wird die Partie von Charly Leitner.

WAC gegen LASK: Mögliche Aufstellungen

WAC: Kofler - Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak - Ritzmaier, Leitgeb, Schmid, Liendl - Weissman, Niangbo;

LASK: Schlager - Wiesinger, Filipovic, Trauner - Potzmann, Holland, Michorl, Ranftl - Frieser, Tetteh, Raguz;

Wolfsberger AC - Linzer ASK: Das Spiel im Liveticker

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17 Uhr verfolgen.

Bundesliga: Begegnungen der 17. Runde im Überblick