Red Bull Salzburg - WSG Tirol 5:1 - Bullen schießen sich für FC Liverpool warm

Der FC Red Bull Salzburg hat am Samstagabend eine gelungene Generalprobe für das entscheidende letzte Gruppenspiel der UEFA Champions League gegen den FC Liverpool (Di., 18.55 Uhr live auf DAZN) gefeiert. Gegen die WSG Tirol feierten die Bullen einen 5:1-Kantersieg.

Patson Daka eröffnete nach weniger als drei Minuten den Torreigen, Erling Haaland erhöhte in der neunten Minute auf 2:0. Masaya Okugawa und Takumi Minamino trugen sich ebenfalls in die Schützenliste ein. Kapitän Andreas Ulmer profitierte in der Schlussphase bei einem flach getretenen Freistoß von einem groben Patzer von WSG-Torhüter Philipp Oswald.

Verteidiger Stefan Hager erzielte in der 85. Minute nach einer Standardsituation per Volley den Ehrentreffer.

Salzburg führt damit weiter zwei Punkte vor dem LASK, der nun schon elf Zähler vor Wolfsberg liegt. TSV Hartberg festigte mit einem 3:2 (2:0)-Heimsieg gegen St. Pölten Platz sechs, der für den Einzug in die Meisterrunde reichen würde.

FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol 5:1 (3:0)

Tore: 1:0 ( 3.) Daka 2:0 ( 9.) Haaland 3:0 (33.) Okugawa 4:0 (56.) Minamino 5:0 (82.) Ulmer 5:1 (85.) Hager

Bundesliga: Begegnungen/Ergebnisse der 17. Runde im Überblick

Datum Heim Auswärts Ankick/Ergebnis 07.12.2019 TSV Hartberg SKN St. Pölten 3:2 07.12.2019 WAC LASK 1:3 07.12.2019 RB Salzburg WSG Tirol 5:1 08.12.2019 Sturm Graz SCR Altach 14.30 Uhr 08.12.2019 SV Mattersburg Admira 14.30 Uhr 08.12.2019 SK Rapid Austria Wien 17.00 Uhr

Bundesliga-Tabelle nach den Samstags-Spielen