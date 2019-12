Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer mit zweiter Derby-Halbzeit glücklich: "Das ist Rapid, dafür zahlt man Eintritt"

Das 2:2 im 330. Wiener Derby hat am Sonntag sowohl bei Rapid als auch bei der Austria zwiespältige Gefühle ausgelöst. Beide Clubs entgingen in einer teilweise dramatischen Partie vor 26.100 Zuschauern im ausverkauften Allianz Stadion einer Niederlage, trauerten aber auch einem möglichen Sieg nach.

Rapid kann mit dem Punkt noch etwas besser leben, obwohl man keines der sechs Matches gegen die Violetten in der neuen Heimstätte gewann und in dieser Saison nur zwei Heimsiege schaffte. Doch immerhin holten die Grün-Weißen gegen die Austria zweimal einen Rückstand auf und haben als Tabellenvierter auf den siebentplatzierten Erzrivalen fünf Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs einen Polster von neun Punkten.

Mit der Teilnahme an der Meistergruppe, für die sich die Top sechs qualifizieren, sollte diesmal im Gegensatz zum Vorjahr nichts mehr schiefgehen. Anders stellt sich die Situation bei der Austria dar - die "Veilchen" liegen jeweils sieben Zähler hinter Hartberg und Sturm Graz. Immerhin wartet auf die Favoritner das deutlich leichtere Restprogramm als auf die Hartberger, was laut Trainer Christian Ilzer jedoch nicht der einzige Grund ist, der für eine violette Aufholjagd spricht.

SK Rapid - FK Austria Wien: Die Noten zum 330. Wiener Derby © GEPA 1/28 Rapid und Austria trennten sich nach einem intensiven, unterhaltsamen Match im Allianz Stadion 2:2. Manprit Sarkaria sorgte für ein Feuerwerk bei den Veilchen in der ersten Halbzeit, Stefan Schwab war der Beste bei den Gastgebern. Die Derby-Noten. © GEPA 2/28 Richard Strebinger (Note=3): Bewahrte seine Mannschaft kurz vor der Pause mit sehenswerten Paraden vor einem dritten Gegentreffer. Wirkte aber etwa bei einem flach getretenen Freistoß von Grünwald nicht sicher. Bei beiden Gegentoren schuldlos. © GEPA 3/28 Christopher Dibon (Note=3): War in seinem 150. Bundesliga-Spiel der sicherste Rapid-Verteidiger, zeigte aber Schwächen bei Luftzweikämpfen. Sah in der 61. Minute die Gelbe Karte. © GEPA 4/28 Mateo Barac (Note=3): Sah beim zweiten Gegentor nicht gut aus, weil er Pichler in seinem Rücken übersah & das Abseits aufhob. Sein Einsteigen gegen Pichler wertete Schiedsrichter Schörgenhofer zurecht nicht als Elfmeter. In der Luft eine Hoheit. © GEPA 5/28 Mario Sonnleitner (Note=4): Befasste sich vor dem frühen 0:1 nur mit Monschein auf der Außenbahn, Sarkaria konnte sein Glück kaum glauben und lief alleine aufs Tor zu. Rettete einen gefährlichen Kopfball von Grünwald vor der Linie, durfte früh duschen. © GEPA 6/28 Srdjan Grahovac (Note=4-): Spielte neben Ljubicic auf der Doppel-Sechs, war mit der Rolle als Spieleröffner aber überfordert. Gewann zudem nur ein Drittel seiner Zweikämpfe. Blieb nach der ersten Halbzeit in der Kabine. © GEPA 7/28 Stefan Schwab (Note=2+): Sorgte mit seinem Ausgleich in der vierten Minute für Durchatmen bei den Grün-Weißen. War in der ersten Halbzeit auf der linken Seite etwas fehl am Platz, nach der taktischen Umstellung klarer Dirigent der Rapid-Angriffe. © GEPA 8/28 Dejan Ljubicic (Note=2-): Schlug sich besser als Sechser-Kollege Grahovac, spielte etwa die meisten Pässe aller Hütteldorfer. Brachte Rapid mit seinem zweiten Saisontor wieder ins Spiel. Bekam unmittelbar danach Gelb. © GEPA 9/28 Kelvin Arase (Note=2-): Brachte einen Pass von Schwab gut unter Kontrolle und legte nach einem Haken den Ljubicic-Treffer auf. Es war sein erster Assist in der Bundesliga. Sehr bemüht und aktiv, gegen den Ball giftig. © GEPA 10/28 Max Ullmann (Note=4): Ging in einzelnen Defensivaktionen zu viel Risiko, ließ beim zweiten Gegentor Pichler einfach alleine im Strafraum, weil er auf Abseits spekulierte. Bereitete die meisten Torschüsse vor (vier). Sah in der 66. Minute Gelb. © GEPA 11/28 Christoph Knasmüllner (Note=4-): Hatte die wenigsten Ballaktionen aller Rapidler, einer davon lieferte allerdings die Vorlage auf Schwabs Ausgleichstreffer. Verstolperte in der 2. Halbzeit eine Riesenchance, dann scheiterte im Eins-gegen-Eins an Lucic. © GEPA 12/28 Aliou Badji (Note=3-): Wurde vorne gut zugestellt, weshalb er sich den Ball oft aus der Tiefe holte. Insgesamt deutlich aktiver, aber glückloser als Monschein auf der gegnerischen Seite. Hätte beim Nachtreten gegen Palmer-Brown vom Platz fliegen können © GEPA 13/28 Thomas Murg (Note=2): Brachte nach seiner Einwechslung den nötigen Schwung. Nach seiner Leistung kommen Zweifel auf, warum er nicht in der Startelf stand. Schlug in seinen 45 Minuten die meisten Flanken aller Spieler (9). © GEPA 14/28 Adrian Hajdari (Note=2-): Kühbauer brachte Hajdari zu Beginn der zweiten Halbzeit für Sonnleiter. Brachte herrliche Flanken und schlug sich auch defensiv wacker. © GEPA 15/28 Ivan Lucic (Note= 2-): Beim 1:1-Ausgleich der Hütteldorfer diskutierten Beobachter über die Haltbarkeit des Balles. Vermutlich stand Lucic nicht ideal. Ljubicic‘ Tor zum 2:2 war sehr platziert. Hielt anschließend einige Topchancen. © GEPA 16/28 Florian Klein (Note= 3-): Gewann etwas weniger als die Hälfte seiner Zweikämpfe. Im Vorwärtsgang weitestgehend unauffällig. 73.2% seiner Pässe kamen beim Mitspieler an. © GEPA 17/28 Erik Palmer-Brown (Note= 3+): Trotz der beiden Gegentore vermutlich seine abgeklärteste Partie im Abwehrzentrum der Austria. Recht gut am Ball, antrittsschnell und am Sonntagnachmittag nicht aus der Ruhe zu bringen. © GEPA 18/28 Michael Madl (Note= 3-): Agierte nicht ganz so auffällig wie Palmer-Brown. Gewann nur 22 Prozent seiner Zweikämpfe. War im zweiten Durchgang großem Druck ausgesetzt. © GEPA 19/28 Christoph Martschinko (Note= 2): Seit seiner Verletzungsrückkehr mit seiner vielleicht besten Leistung. Hielt nach einer Stunde bei 100 Prozent gewonnenen Zweikämpfen, nach Spielende bei 80. Zudem mit einer hohen Passquote. © GEPA 20/28 Alexander Grünwald (Note= 2): Im Mittelfeldzentrum der auffälligste Austrianer. Wurde seiner Führungsrolle gerecht und traf beinahe per Kopfball. Führte gemeinsam mit Fitz die meisten Zweikämpfe seiner Mannschaft (17). © GEPA 21/28 Thomas Ebner (Note= 3): Gab den Staubsauger im Mittelfeld der Veilchen. War nicht oft zu sehen, arbeitete aber hart. Die nackten Zahlen: 82.9 Prozent angekommene Pässe, gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe. © GEPA 22/28 Dominik Fitz (Note= 3+): War zwischen den Linien immer anspielbar, versuchte das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive zu sein. Prallte in Halbzeit eins auf zwei Sechser und hatte es nicht einfach. © GEPA 23/28 Benedikt Pichler (Note= 2): Auch im dritten Bundesliga-Spiel stark: Hatte nach 9 Minuten seine erste Chance, traf nach 39 Minuten per Flugkopfball dann aber zum 2:1 für die Austria. © GEPA 24/28 Manprit Sarkaria (Note= 1-): Sensationelle Leistung des Flügelspielers. Lupfte den Ball nach 3 Minuten über Strebinger cool zum 1:0, bereitete mit einer genialen Flanke Pichlers 2:1 vor. © GEPA 25/28 Christoph Monschein (Note= 3+): Spulte vorne enorm viele Kilometer ab, war phasenweise jedoch unglücklich – bis auf seine ungewollte Vorlage für Sarkarias 1:0. © GEPA 26/28 Tarkan Serbest: Der Defensivallrounder kam nach 80 Minuten für Pichler ins Spiel und wurde für eine seriöse Benotung zu kurz eingesetzt. © GEPA 27/28 Patrick Wimmer: Der 18-Jährige wurde bei seinem Debüt zu kurz eingesetzt. © GEPA 28/28 Auch Bright Edomwonyi, der in Minute 90 für Monschein ins Spiel kam, spielte nicht lange genug.

Nach zwei Siegen und zwei Unentschieden in den jüngsten vier Partien wähnt der Steirer seine Truppe nämlich klar im Aufwind. "Es geht Schritt für Schritt bergauf", stellte Ilzer fest. Da ließ es sich auch leichter verkraften, dass der Sieg trotz klarer Überlegenheit in den ersten 45 Minuten - laut Ilzer die beste Spielhälfte der Austria im Herbst - verpasst wurde. "Vielleicht ist am Ende dieser Punkt ausschlaggebend, um es doch noch unter die Top sechs zu schaffen", vermutete der 42-Jährige.

Ilzer: Rapid hatte mehr im Tank

Vor dem Seitenwechsel beeindruckten vor allem Austrias Youngsters Dominik Fitz, Manprit Sarkaria und Benedikt Pichler. Die beiden Letzteren hatten bis vor wenigen Wochen für die Young Violets in der 2. Liga gespielt. Als die Kräfte bei ihnen nachließen, begann die Austria zu wackeln. "In der zweiten Hälfte hatte Rapid mehr im Tank. Unsere Jungen haben mit extremer Intensität gespielt und dann Tribut zollen müssen", gab Ilzer zu.

Neben dem Offensivtrio überzeugte bei der Austria vor allem Goalie Ivan Lucic im Finish mit einigen Glanzparaden. "Am Ende müssen wir uns bei ihm bedanken, dass er den Punkt festgehalten hat", meinte Ilzer. Weniger gut zu sprechen war der Coach auf Schiedsrichter Robert Schörgenhofer: Der Austria-Coach hätte sich bei einem Rempler gegen Fitz einen Elfmeter und bei einem Tritt von Aliou Badji gegen Erik Palmer-Brown die Rote Karte für den Rapid-Stürmer gewünscht.

Dennoch überwog die Zuversicht. "Wenn wir vor der Winterpause den Rückstand auf Hartberg reduzieren, sehe ich uns nicht chancenlos", erklärte Ilzer. Im letzten Spiel des Jahres empfängt die Austria den WAC, der TSV trifft vor eigenem Publikum auf Red Bull Salzburg.

Goalie Lucic hält einen Vormarsch in der Tabelle ebenso für möglich, vor allem aufgrund des Auftritts in der ersten Hälfte. "Das war in meinen Augen Champions League gegen Regionalliga. Da hätten wir das 3:1 oder 4:1 machen müssen, dann wäre die Partie entschieden gewesen."

Kühbauer: Dafür zahlt man Eintritt

Nach dem Seitenwechsel wendete sich aber das Blatt, was wiederum Rapid-Coach Dietmar Kühbauer positiv stimmte. "Da haben wir ein Spiel gesehen, wo ich sage, das ist Rapid, dafür zahlt man Eintritt. Leider haben wir uns nicht belohnt, ein Sieg wäre machbar gewesen."

Die Steigerung erfolgte nach der Umstellung von einer Dreierkette auf ein 4-2-3-1. Die schlechte Leistung in der ersten Hälfte sei allerdings nicht auf das System zurückzuführen, betonte Kühbauer. "Wir haben auch schon mit Dreierkette gut gespielt." Deswegen mache er weder seinen Spielern noch sich selbst einen Vorwurf. "Wichtig ist, dass die Mannschaft zurückgekommen ist."

Möglicherweise klappte es auch deshalb mit der Dreierkette nicht, weil im Gegensatz zum 4:0 in der Vorwoche beim LASK Taxiarchis Fountas fehlte. Rapids Top-Torschütze war am Vormittag beim Aktivieren noch dabei, rauschte dann aber zu seiner Frau ins Spital, wo der gemeinsame Sohn zur Welt kam.

Der Grieche versäumte dadurch eine auf drei Tribünen verteilte prachtvolle Choreografie der Rapid-Anhänger sowie Sticheleien vom Block West gegen Jahrhundert-Rapidler Hans Krankl ("Ob Bruckner oder Schmid, nichts ist größer als Rapid, nur ein Ego sticht hervor, das des werten Goleador"). Außerdem ersparte sich Fountas den Anblick eines Banners im Design der Reichskriegsflagge, der im Austria-Fansektor angebracht war. Die Favoritner twitterten noch am Sonntagabend, die dafür verantwortlichen Personen identifizieren zu wollen.

