ÖFB will Planungen für neue Infrastruktur vorantreiben

Seit Monaten diskutieren Verband, Spieler und Politik über neue Infrastruktur für die österreichischen Nationalteams. Dem ÖFB reißt langsam der Geduldsfaden und will daher baldigst aktiv werden.

Teamchef Franco Foda ließ bereits aufhorchen als er die Trainingslager des Nationalteams während der Länderspielpause kritisierte. Der Verband leitet deshalb neue Wege ein und will sich für die Zukunft rüsten, denn der ÖFB hat viel Nachholbedarf.

"Es ist mittlerweile so, dass wir, wenn man Stadion und Trainingszentrum hernimmt, im letzten Drittel der 55 Verbände der UEFA angesiedelt sind. Umso wichtiger ist es für uns, da nicht den Anschluss zu verlieren", sagte etwa Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB-Betriebe entgegen dem Kurier.

"Egal, wo du hinkommst in Europa, es passiert überall so viel Positives, dass wir Handlungsnotwendigkeit haben und definitiv 2020 eine Grundsatzentscheidung treffen werden. Irgendwann ist es nicht mehr argumentierbar, dass wir in diesen Bereichen im internationalen Vergleich mehr und mehr an Tuchführung verlieren", so Neuhold.

Aus diesem Grund will der Verband schleunigst handeln. So sollen die Pläne für Trainingszentrum und Büro "die nächsten Schritte machen, um in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Realisierung vorzunehmen."

ÖFB will Geld in die Hand nehmen

Dazu will der ÖFB einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag aufwenden, im Notfall auch ohne Unterstützung der Politik: "Wir haben schon viel Zeit verloren, und ich sehe es als unbedingt notwendig an, jetzt Fakten zu schaffen", plädiert Neuhold. Jedoch gäbe es einiges an Gesprächsbereitschaft unter den Verantwortlichen, weshalb er dennoch mit staatlicher Hilfe rechnet.

Genauer geplant seien idealerweise vier Rasenplätze, ein Mini-Stadion, eine überdachte Halle, sowie ein Hotel für die Nationalmannschaften. Jedoch müsse die Anlage noch auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden.