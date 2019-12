Nicht nur Lema: Sturm Graz verleiht wohl auch Tobias Koch

Am Wochenende berichtete die Kleine Zeitung, dass Sturm Graz Offensiv-Talent Michael John Lema zum TSV Hartberg verleihen wird. Nun bahnt sich ein zweites Leihgeschäft an.

"Ich setze auf ihn. Aber für ihn ist's wichtig, regelmäßig zu spielen. Das ist momentan bei uns wegen des großen Konkurrenzkampfes nicht möglich. Ein Leihvertrag ist daher nicht verkehrt", kommentierte Sturm-Trainer Nestor El Maestro die bevorstehende Leihe von Lema im Wintertransferfenster.

Nun soll auch ein zweites Talent Spielpraxis sammeln. Wie die Kronen Zeitung berichtet, könnte Tobias Koch zu Austria Lustenau verliehen werden - er gilt demnach als "Lieblingsspieler" von Lustenau-Trainer Roman Mählich.

Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler kickt aktuell in der U18-Nationalmannschaft Österreichs, kam in der laufenden Bundesliga-Saison aber zu keiner Einsatzminute. In der Regionalliga-Mannschaft des SK Sturm ist Koch freilich gesetzt.