Medien: Red Bull Salzburgs Hee-Chan Hwang vor Wechsel zu Wolverhampton

Red Bull Salzburgs Winter-Exodus könnte mit Hee-Chan Hwang weitergehen. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, wechselt der Südkoreaner im Jänner-Transferfenster mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers.

Auch die Ablösesumme soll bereits feststehen - 27 Millionen Euro dürfte Salzburg für seinen laufstarken Angreifer kassieren. Demnach seien die Verhandlungen zwischen den Engländern und Red Bull Salzburg auf Schiene - weil die Wolves über das nötige Kleingeld verfügen.

Wolves schielen Richtung Europa

In der Premier League liegt die Truppe von Coach Nuno Espírito Santo auf dem achten Tabellenplatz, jedoch nur zwei Zähler hinter den internationalen Plätzen.

Auch in der Europa League sind die Engländer noch vertreten und treffen in der K.o.-Phase auf Espanyol Barcelona. Zu den prominenteren Spielern zählen Keeper Rui Patricio, das Mittelfeld-Duo Ruben Neves und Joao Moutinho sowie die Offensiv-Akteure Raul Jimenez und Diogo Jota.

Hwang sammelte in der laufenden Saison in allen Bewerben 23 Scorerpunkte in 22 Partien, davon acht Scorerpunkte in sechs Champions-League-Auftritten. Ein Umstand, der den Premier-League-Klub wohl überzeugte.