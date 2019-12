Bericht: Sturm-Graz-Talent Michael John Lema wechselt leihweise zum TSV Hartberg

Wie die Kleine Zeitung am Samstagvormittag berichtet, wird Flügelspieler Michael John Lema in der Winterpause leihweise zum TSV Hartberg wechseln.

In Hartberg soll Lema nun nahe an der Heimat notwendige Spielpraxis sammeln. Der 20-jährige Offensivspieler kam in der laufenden Bundesliga-Saison lediglich zu 293 Einsatzminuten sowie zu Kurzeinsätzen in der Europa-League-Qualifikation sowie im ÖFB-Cup.

Dass Lema, dessen Vertragsdauer bei Sturm unter Verschluss gehalten wird, über reichlich Potenzial verfügt, steht nicht in Zweifel: In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte Lema drei Treffer in 16 Partien, in 12 Regionalliga-Spielen für die Sturm Amateure traf der U21-Nationalspieler 13 Mal.

Nun soll Lema den Umweg über Hartberg gehen - ein Konzept, das bei Ivan Ljubic funktionierte.