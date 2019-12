FK Austria Wien - WAC 1:1: Shon Weissman kontert Grünwald-Treffer

FK Austria Wien hat am Sonntagabend die Möglichkeit verpasst, den Rückstand auf die Top-6 der österreichischen Bundesliga zu verkürzen. Die Veilchen trennten sich vor eigenem Publikum vom WAC mit 1:1 (1:0).

Alexander Grünwald brachte die Gastgeber schon in der 10. Minute in Führung, Shon Weissman sorgte mit einem Flugkopfball in der 76. Minute für den Ausgleich.

Im Parallelspiel am Sonntagnachmittag fertigte der SV Mattersburg WSG Tirol auswärts mit 3:1 ab.

Weitere Infos folgen.

FK Austria Wien - Wolfsberger AC 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 (10.) Grünwald, 1:1 (76.) Weissman