FK Austria Wien - WAC heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der Kampf der Wiener Austria für das obere Playoff geht weiter, wenn man heute den WAC empfängt (ab 14:30 Uhr im SPOX-LIVETICKER), der nach seinem Remis in Rom mit breiter Brust antreten wird. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV zu sehen ist.

Das Ausscheiden war zwar schon in der vorletzten Runde besiegelt, dennoch ließ es sich der WAC am Donnerstag nicht nehmen, die EL-Bühne mit einem kleinen Knall zu verlassen. Ein hart erkämpftes 2:2 gegen die AS Rom im Stadio Olimpico lässt das in den letzten Wochen geschwächte Ego wiedererstarken. Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen in der Liga, muss der WAC wieder in die Spur finden, um nicht von Rapid, Sturm und Hartberg überholt zu werden.

Die Wiener Austria kann zuletzt aber ebenfalls eine breite Brust vorweisen, ist seit vier Spielen ohne Niederlage, von denen man zwei sogar gewinnen konnte. Das Ziel oberes Playoff ist aufgrund eines Sieben-Punkte-Rückstands dennoch in sehr weiter Ferne, allerdings noch zu erreichen. Hierfür wird es aber einen Sieg in jedem der verbleibenden fünf Spiele brauchen - also auch gegen den Dritten WAC.

© GEPA

FK Austria Wien - Wolfsberger AC : Wo kann man das Spiel im TV und Livestream sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der österreichischen Bundesliga und überträgt jedes Spiel live und in voller Länge. Das Spiel läuft ab 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2, kommentiert von Martin Konrad.

Moderiert werden die Vorberichte sowie die Konferenz von Thomas Trukesitz und den Experten Alfred Tatar und Anton Pfeffer. Start is eine Stunde vor Anpfiff um 13:30 Uhr.

Austria Wien - WAC im Liveticker

Für Freunde der schreibenden Zunft und all jene, die das Match nicht live mitverfolgen können, gibt es bekanntlich auch den SPOX-Liveticker.

© getty

FK Austria - Wolfsberg: Mögliche Aufstellungen

FK Austria Wien: Lucic - Klein, Madl, Palmer-Brown, Martschinko - Grünwald, Ebner, Fitz - Pichler, Monschein, Sarkaria

Lucic - Klein, Madl, Palmer-Brown, Martschinko - Grünwald, Ebner, Fitz - Pichler, Monschein, Sarkaria Wolfsberger AC: Kofler - Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak - Ritzmaier, Leitgeb, Wernitznig - Liendl - Niangbo, Weissmann

FAK - WAC: Die letzten fünf Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis So. 15.09.2019 WAC Austria Wien 3:0 So. 19.05.2019 Austria Wien WAC 2:0 So. 14.04.2019 WAC Austria Wien 1:1 So. 04.11.2018 Austria Wien WAC 2:3 So. 05.08.2018 WAC Austria Wien 1:0

Bundesliga: Tabelle zum 18. Spieltag