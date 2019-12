Fix: Ex-Grazer Ferdinand Feldhofer wird neuer WAC-Trainer

Einen Tag vor Weihnachten finalisiert der WAC seine Trainersuche mit einer Spieler-Legende der Bundesliga. Ex-Rapid- und Sturm-Spieler Ferdinand Feldhofer wird neuer Coach bei den Wolfsbergern. Für Feldhofer ist es nach Lafnitz aus Liga zwei nun die zweite Trainerstation.

Wie der WAC offiziell vermeldete, wurde der Wechsel erst am heutigen Montag fixiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ferdinand Feldhofer spielte in seiner aktiven Karriere für den SK Rapid, den SK Sturm und Wacker Innsbruck, brachte es dabei sogar auf 277 Bundesliga-Spiele.

Der 40-Jährige übernahm letzte Saison den SV Lafnitz und führte jenen von der Regionalliga Mitte in die 2. Liga, wo er solide mitspielte. Nun soll er den WAC wieder in ruhigere Gewässer führen, nachdem man nach dem Wechsel von Gerhard Struber zum FC Barnsley etwas ins Straucheln geraten war.

Feldhofer, der einen Vertrag über 1,5 Jahre erhielt, meint zur neuen Aufgabe: "Es ist ein schönes Gefühl, wieder zurück in der Bundesliga zu sein - jetzt erstmals als Cheftrainer und das noch dazu bei einem der besten Clubs in Österreich. Das alles ist natürlich etwas ganz Besonderes. Im ersten Schritt ist es nun wichtig, das neue Umfeld kennenzulernen um dann, nach der Weihnachtspause so rasch wie möglich in einen geordneten Arbeitsrhythmus zu kommen. Dann geht es ausschließlich darum, den so erfolgreichen Weg des WAC der letzten Jahre fortzusetzen."

Naturgemäß freut sich auch WAC-Präsident Dietmar Riegler über die Beendigung der Trainer-Suche: "Wir haben uns für Ferdinand Feldhofer entschieden, weil er ein junger und hungriger Trainer ist, der in der Vergangenheit sehr gute Ergebnisse geliefert hat. Seine Vorstellungen decken sich mit unserer Philosophie und wir wollen uns mit ihm weiterentwickeln und unseren eingeschlagenen Weg fortführen."