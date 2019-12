Admira Wacker vs. SK Rapid Wien: Österreichische Bundesliga heute im Livestream, Liveticker und im TV

Nach dem Wiener Derby gegen die Austria folgt für den SK Rapid Wien am 18. Spieltag der österreichischen Bundesliga ein Gastspiel bei Admira Wacker (17:00 Uhr im SPOX-LIVETICKER). SPOX zeigt euch, wo das Spiel im TV und Livestream zu empfangen ist.

Dank eines Doppelpacks von Shooting-Star Sinan Bakis feierte Admira Wacker zuletzt einen 2:1-Auswärterfolg beim SV Mattersburg und setzte ein Ausrufezeichen gegen den direkten Abstiegskonkurrenten. Man befindet sich damit drei Punkte vor den letztplatzierten Burgenländern. Gute Erinnerungen hat die Admira an Rapid jedenfalls nicht. Beim Hinspiel in Wien gab es für die Südstädter eine 0:5-Klatsche.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit dem 2:2-Unentschieden im Derby rangiert Rapid Wien derzeit mit 29 Punkten auf Rang vier und befindet sich damit, nur einen Punkt hinter dem Wolfsberger AC, in Lauerstellung. Gegen die Admira holten die Grün-Weißen in den letzten sechs Spielen ebensoviele Siege. Die Teilnahme an der Meistergruppe scheint schon beinahe gesichert zu sein. Bei fünf verbleibenden Spieltagen hat man ein Polster von neun Punkten auf den Erzrivalen Austria Wien.

© GEPA

FC Admira vs. SK Rapid: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Admira Wacker: Leitner - Lukacevic, Schösswendter, Aiwu, Menig - Lackner, Hjulmand - Pusch, Kerschbaum, Saracevic - Bakis

SK Rapid Wien: Strebinger - Ullmann, Barac, Dibon, Hajdari - Ljubicic, Schwab - Murg, Arase - Knasmüllner, Fountas

FC Admira Wacker vs. SK Rapid Wien: TV-Übertragungen und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Die Sendung zum Samstagsspieltag beginnt eine halbe Stunde vor Ankick, um 16:30 Uhr und ist auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Via Sky Go stellt euch der Sender auch einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung. Die Konferenz läuft auf Sky Sport Austria 1 HD (gemeinsam mit den Spielen SKN St. Pölten - SCR Altach und TSV Hartberg - Red Bull Salzburg). Das Einzelspiel gibt's auf Sky Sport Austria 2 HD.

Admira vs. Rapid: Das Spiel im Liveticker

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17 Uhr verfolgen.

18. Spieltag der österreichischen Bundesliga

Datum Anstoßzeit Heim Gast Ergebnis 14.12.2019 17:00 FC Admira Rapid Wien -:- 14.12.2019 17:00 SKN St. Pölten SCR Altach -:- 14.12.2019 17:00 TSV Hartberg Red Bull Salzburg -:- 15.12.2019 14:30 WSG Tirol SV Mattersburg -:- 15.12.2019 14:30 Austria Wien WAC -:- 15.12.2019 17:00 LASK Linz SK Sturm Graz -:-

Die Bundesliga-Tabelle